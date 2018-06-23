"57. Uluslararası Bursa Festivali"

Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından bu yıl 57'ncisi düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali" kapsamında Sümer Ezgü, Suzan Kardeş ve Gülay aynı sahneyi paylaşarak konser verdi.
Kültürpark Açıkhava Tiyatrosunda gerçekleştirilen konserde ilk olarak sanatçı Gülay sevilen şarkılarını seslendirdi.
Suzan Kardeş ve orkestrası Balkan ezgilerini Türk müzikleriyle harmanlayarak zaman zaman da dans ederek izleyenlerin beğenisini topladı.
Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü de "Anadolu'dan Geldik", "Cemilem" ve "Çökertme"gibi sevilen türküleri seslendirdi ve davul çalarak zeybek oynadı.
Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı
İsrail askerleri Gazze sınırındaki eylemleri takip eden Anadolu Ajansı muhabirini vurdu!
Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'nin Ankara mitingi sonrası dikkat çeken tweet! Fotoğraflarla cevap verdi!
Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi
Bir skandal daha! Dudakları bu hale geldi, doktorun sözleri şoke etti: Oral seks...
HDP'li Pervin Buldan'dan çarpıcı Tansu Çiller yorumu
Sakarya'da tuvaletini iş merkezindeki çöpe yapan adam kameraları fark edemedi!
Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü
Seks robotunun bu özelliği pes dedirtti!
Şoke eden olay! Üç günlük kabızlık nedeniyle bir bacağı kesilecekti!
Cumhurbaşkanı adaylarının meslekleri ve bilinmeyen yönleri
MSÜ tercih sonuçları açıklandı! 2018 MSÜ tercih sonucu öğrenme