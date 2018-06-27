57. Uluslararası Bursa Festivali

Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından bu yıl 57'ncisi düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali" kapsamında Electro Deluxe, müzikseverlerle buluştu.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere, rock müzik tutkunları ritimlere eşlik etti.
Fransız grup Electro Deluxe'nin, funk, soul, hiphop ve elektro müziği caz müzikle harmanlayarak seslendirdiği şarkılar Bursalı sanatseverler tarafından beğenildi.
Sahne de vokalist James Copley'e, saksafonda Thomas Faure, klavyede Gael Cadoux, vurmalı çalgıda Arnaud Renaville, trompette Vincent Payen gibi müzisyenler eşlik etti.
Konser boyunca eğlenen Bursalı rock müzik severler Electro Deluxe'ün sahne performansını uzu süre ayakta alkışladı.
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