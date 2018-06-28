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"57. Uluslararası Bursa Festivali"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 01:10 | Son Güncelleme

Festival kapsamında şarkıcı Sertap Erener konser verdi

Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından bu yıl 57'ncisi düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali" kapsamında Sertap Erener müzikseverlerle bir araya geldi.

Kültürpark Açık hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konserde Erener, Bursalı müzikseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

Erener, güçlü sesi ve etkileyici sahne performansıyla sevilen şarkılarını seslendirdi.

Eski ve yeni albümlerinden oluşan geniş bir repertuvara yer veren Erener, "Açık Adres", "Vur Yüreğim" ve "Everyway That I Can" gibi şarkılarını Bursalı sevenleri eşliğinde söyledi.

Konser sonunda sahnede şiddetli yağmura rağmen sahnede kalan Erener, konserini şemsiye altında devam ettirdi.

Konser sonunda Erener, Bursalı sanatseverler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

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57. Uluslararası Bursa Festivali "Everyway That I Can" "Vur Yüreğim" Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Sertab Erener

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