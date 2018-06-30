"57. Uluslararası Bursa Festivali"

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından bu yıl 57'ncisi düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali"nde Despina Vandi sahne aldı.

Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konserde, her yaştan hayranları Vandi'yi yalnız bırakmadı.

30 yıllık müzik kariyerine birçok albüm sığdıran Vandi, sahne performansıyla sanatseverlerin beğenisini topladı.

Konserinde Türk ve Yunan ezgilerinden oluşan renkli bir repertuvara yer veren Vandi, Bursalı sanatseverler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Vandi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursa'ya ilk kez geldiğini söyledi.

Bursa'nın Türkiye'nin büyük ve güzel şehirlerden biri olduğunu ifade eden Vandi, ''İstanbul da Ziynet Sali ile birlikte konserde sahne aldık. Çok güzel bir konser olmuştu.'' diye konuştu.

