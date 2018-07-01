"57. Uluslararası Bursa Festivali"

Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından bu yıl 57'ncisi düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali"nde Ümit Besen ve Pamela müzikseverlerle bir araya geldi.

Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konserde Ümit Besen ve Pamela'yı farklı yaş grubundaki yaklaşık 3 bin kişi yalnız bırakmadı.

Seslendirdirdikleri "Seni Unutmaya Ömrüm Yeter mi?" şarkısıyla yoğun ilgi gören Pamela, usta sanatçı Ümit Besen ile aynı sahneyi paylaştı.

Ümit Besen konserin ilk yarısında "Yalan Dünya", "Dert Bende" ve "Kim Dokunduysa Sana Ona Git" gibi ünlü şarkılarını seslendirdi.

Pamela, "İstanbul" adlı şarkısını Bursalı sevenleriyle birlikte söyledi.

Konser sonunda Pamela ve Ümit Besen müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

