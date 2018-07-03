"57. Uluslararası Bursa Festivali"

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından bu yıl 57'ncisi düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali"nde Emel Sayın ve Emre Altuğ konser verdi.

Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Konserin ilk yarısında sahne alan Emre Altuğ, "Su Gibisin", "Gidecek Yerim Mi Var" ve "Aşkı Kıyamet"in de aralarında bulunduğu şarkılarını seslendirdi.

Türk Sanat Müziği sanatçısı Emel Sayın da "Feride", "Rüyalar Gerçek Olsa" isimli şarkılarını Bursalı sevenleriyle söyledi.

Konser sonunda Emel Sayın ve Emre Altuğ uzun süre alkışlandı.

