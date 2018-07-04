HABER

"57. Uluslararası Bursa Festivali"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 23:03 | Son Güncelleme

"Uluslararası Bursa Festivali"nde A Passage to Bollywood gösteri grubu performans sergiledi

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından bu yıl 57'ncisi düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali"nde A Passage to Bollywood gösteri grubu performans sergiledi.

Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'ndaki gösterinin koreografisi Ashley Lobo tarafından yorumlandı.

Rengarenk ve gösterişli kostümleri, ritmik dansları ve müzikleriyle otantik Hint kültürünü sahnelere taşıyan A Passage to Bollywood gösterisi Bursalı sanatseverler tarafından beğeni kazandı.

Hayalini takip eden genç bir köy çocuğunun Mumbai'deki yolculuğu ve rüyalarındaki kadınla zamanla kurduğu ilişkinin kurgulandığı gösteride, Navdhara India Dance Theatre'ın eski ve yeni Bollywood şarkıları eşliğinde 22 dansçı yeteneklerini sergiledi.

PARTNERDostlar tatilde görsünDostlar tatilde görsün
Eren Erdem'den cezaevinden çok sert mesaj: İnsanlık suçuEren Erdem'den cezaevinden çok sert mesaj: İnsanlık suçu
FETÖ'den yargılanan Bursa eski Valisi Harput tahliye edildiFETÖ'den yargılanan Bursa eski Valisi Harput tahliye edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
57. Uluslararası Bursa Festivali A Passage to Bollywood" müzikali

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Arabada fuhuşun sonu kötü bitti

Arabada fuhuşun sonu kötü bitti

Bergüzar Korel 'Artık dayanamadım' dedi ve ifşa etti

Bergüzar Korel 'Artık dayanamadım' dedi ve ifşa etti

İYİ Parti'ye YSK'dan kötü haber!

İYİ Parti'ye YSK'dan kötü haber!

YSK'nın açıkladığı 24 Haziran seçim sonuçlarında AK Parti sürprizi

YSK'nın açıkladığı 24 Haziran seçim sonuçlarında AK Parti sürprizi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde alay komutanına FETÖ gözaltısı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde alay komutanına FETÖ gözaltısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sivriada açıklarında gemi kazası

Sivriada açıklarında gemi kazası

Doğu Akdeniz'de 4,6 şiddetinde deprem (Kandilli Son Depremler)

Doğu Akdeniz'de 4,6 şiddetinde deprem (Kandilli Son Depremler)

TBMM'ye Lamborghini ile giden AK Parti'li Kenan Sofuoğlu'ndan aracına 'vergi ödemediği' iddialarına yanıt!

TBMM'ye Lamborghini ile giden AK Parti'li Kenan Sofuoğlu'ndan aracına 'vergi ödemediği' iddialarına yanıt!

Eren Erdem'den cezaevinden çok sert mesaj: İnsanlık suçu

Eren Erdem'den cezaevinden çok sert mesaj: İnsanlık suçu

FETÖ'den yargılanan Bursa eski Valisi Harput tahliye edildi

FETÖ'den yargılanan Bursa eski Valisi Harput tahliye edildi

Şanlıurfa'da sınırda bulup eve götürdükleri mühimmat patladı: Anne ve 2 çocuğu yaralı

Şanlıurfa'da sınırda bulup eve götürdükleri mühimmat patladı: Anne ve 2 çocuğu yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.