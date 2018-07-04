"57. Uluslararası Bursa Festivali"

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından bu yıl 57'ncisi düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali"nde A Passage to Bollywood gösteri grubu performans sergiledi.

Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'ndaki gösterinin koreografisi Ashley Lobo tarafından yorumlandı.

Rengarenk ve gösterişli kostümleri, ritmik dansları ve müzikleriyle otantik Hint kültürünü sahnelere taşıyan A Passage to Bollywood gösterisi Bursalı sanatseverler tarafından beğeni kazandı.

Hayalini takip eden genç bir köy çocuğunun Mumbai'deki yolculuğu ve rüyalarındaki kadınla zamanla kurduğu ilişkinin kurgulandığı gösteride, Navdhara India Dance Theatre'ın eski ve yeni Bollywood şarkıları eşliğinde 22 dansçı yeteneklerini sergiledi.

