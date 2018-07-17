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57. Uluslararası Bursa Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 21:00 | Son Güncelleme

Şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Ayo: - "Kendimi asla bir dünya starı olarak görmedim. Ben bir yıldız değil, müzisyenim"

BURSA (AA ) - Şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Ayo, "Kendimi asla bir dünya starı olarak görmedim. Ben bir yıldız değil, müzisyenim." dedi.

Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen 57. Uluslararası Bursa Festivali'nde sahne alacak Ayo, konser öncesi düzenlediği basın toplantısında, ilk kez geldiği Bursa'da bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Kendini hakkında "dünya starı" gibi sözler söylendiğini anlatan Ayo, "Böyle şeyler yazılıyor. Ben bunlardan çekiniyorum ve utanıyorum. Ben müziğimi icra ediyorum. Bana göre yıldız sanatçı insanların hayatlarına dokunan ve hayatlarını kurtaran insanlardır. Kendimi asla bir dünya starı olarak görmedim. Ben bir yıldız değil, müzisyenim." diye konuştu.

Ayo, bir gazetecinin "Gelecekte yazar olmak ister misiniz?" sorusuna, "Bu benim aslında çok yapmak istediğim bir şey. Yıllar önce birisi gelip 'Hayatın çok değişik, bunu sen anlat yazalım.' dedi. Ancak hazır olmadığımı söyledim. Ama ilerde böyle bir düşüncem var." yanıtını verdi.

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57. Uluslararası Bursa Festivali Bursa

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