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"57. Uluslararası Bursa Festivali"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 23:47 | Son Güncelleme

Şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu "Ayo" festival kapsamında sahne aldı

Şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu "Ayo", Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından bu yıl 57'ncisi düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali"nde konser verdi.

Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserde orkestrası ile sahne alan "Ayo", Amerikan Soul'u, Reggae ve Afrobeat gibi müziklerden oluşturduğu renkli bir repertuvara yer verdi.

Avrupa'nın en prestijli ödüllerinden "Globes de Cristal Awards"da "en iyi kadın şarkıcı" unvanına layık görülen sanatçı, sergilediği sahne performansıyla Bursalı sanatseverlerin beğenisini kazandı.

Konser sonunda "Ayo" ve orkestrası müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

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57. Uluslararası Bursa Festivali Amerikan Soul Ayo Bursa

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