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"57. Uluslararası Bursa Festivali" başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 01:32 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından bu yıl 57'ncisi düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali"'nin açılış konserinde BBDSO ile MFÖ aynı sahneyi paylaştı

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 57'ncisi düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali, Mazhar Fuat Özkan (MFÖ) ile Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) tarafından verilen konserle başladı.

Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen festivalin açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, festivalin bu yıl büyük bir özenle hazırlandığını söyledi.

Aktaş, festivalde sahne alacak sanatçıların itinayla seçildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bursa bir sanayi, tarım ve turizm şehri ama çok renkli kültürel yapısıyla da bir kültür ve sanat şehri. Bunun en önemli özelliği de 57 yıldır büyük bir özen ve gayretle devam ettirilen festivalimiz ve inşallah onun içinde 32'nci Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nı birlikte icra edeceğiz. 27 ülkeden hepsi birbirinden değerli halk dansları ekiplerini burada ağırlayacağız. Binlerle ifade edilen yabancı misafirlerimizle birlikte de sanatta ve kültürde zirveye ulaşıp, inşallah hep birlikte şehrimizi ve ülkemizi tanıtma imkanına sahip olacağız."

BKSTV Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Durmaz Yılbirlik ise dünyaca ünlü sanatçıları ve farklı kültürleri Bursalılarla buluşturmak amacıyla festivalin 57'nci yılında yine sanatla dolu güzel bir program organize edildiğini söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından, etkinliğe destek veren sponsor firmaların temsilcilerine plaketleri takdim edildi.

Açılış konuşmalarının ardından şefliğini Dağhan Doğu ve aranjör Turhan Yükseler'in yaptığı konserde, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ile MFÖ aynı sahneyi paylaştı.

Konserin devamında MFÖ kendilerine ait söz ve bestelerden oluşan müzikleri sanatseverlerin beğenisine sundu. Konseri beğeniyle izleyen sanatseverler, orkestra ile Mazhar Fuat Özkan'ı uzun süre alkışladı.

Festival kapsamında yarın "Uzun İnce Bir Yol-Bir Aşık Veysel Felsefesi" adlı konserde, Aşık Veysel Şatıroğlu'nun hayatı ve felsefesi senfonik ve yerel tarzda görsel sahne gösterileriyle sahnelenecek.

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57. Uluslararası Bursa Festivali başladı Bursa

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