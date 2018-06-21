"57. Uluslararası Bursa Festivali" başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 57'ncisi düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali, Mazhar Fuat Özkan (MFÖ) ile Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) tarafından verilen konserle başladı.

Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen festivalin açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, festivalin bu yıl büyük bir özenle hazırlandığını söyledi.

Aktaş, festivalde sahne alacak sanatçıların itinayla seçildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bursa bir sanayi, tarım ve turizm şehri ama çok renkli kültürel yapısıyla da bir kültür ve sanat şehri. Bunun en önemli özelliği de 57 yıldır büyük bir özen ve gayretle devam ettirilen festivalimiz ve inşallah onun içinde 32'nci Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nı birlikte icra edeceğiz. 27 ülkeden hepsi birbirinden değerli halk dansları ekiplerini burada ağırlayacağız. Binlerle ifade edilen yabancı misafirlerimizle birlikte de sanatta ve kültürde zirveye ulaşıp, inşallah hep birlikte şehrimizi ve ülkemizi tanıtma imkanına sahip olacağız."