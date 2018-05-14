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580 çocuk, anneleri için 600 fidan dikti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 14:55 | Son Güncelleme

Van'da "13 Mayıs Anneler Günü" etkinlikleri kapsamında "En Çok Çocukla Anneler İçin Ağaç Dikme" rekor denemesinde 580 çocuk, 600 fidan dikerek "Dünya Çocuk Rekorları" kitabına girmeye hak kazandı - Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın: - "Türkiye'nin en anlamlı anneler için yapılan hediyesidir" - Rekor Tescil ve Hakem Heyeti Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural: - "Rekorlar insanları birbirine bağlıyor. Çocukların bu yeşil sevgisi ömürleri boyunca unutmayacakları bir anı olacaktır"

Van Büyükşehir Belediyesince "13 Mayıs Anneler Günü" etkinlikleri kapsamında "En Çok Çocukla Anneler İçin Ağaç Dikme Rekoru" denemesi gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığınca "Çocuklardan Annelere Solmayan Çiçekler" sloganıyla düzenlenen etkinlik kapsamında İpekyolu Caddesi'ndeki Kent Park'ta buluşan 580 çocuk, "En Çok Çocukla Anneler İçin Ağaç Dikme Rekoru" denemesi yaptı.

580 çocuğun 600 fidan diktiği rekor denemesi Prof. Dr. Orhan Kural başkanlığındaki Rekor Tescil ve Hakem Heyetince tescil edildi. Prof. Kural, 'Dünya Çocuklar Rekorları' belgesini imzalayarak, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın'a teslim etti.

Genel Sekreter Yalçın, yaptığı açıklamada, çocukların anneleri için ağaç dikme rekoruna imza attıklarını söyledi.

"Sanıyorum ki bu, Türkiye'nin en anlamlı anneler için yapılan hediyesidir" diyen Yalçın, "Van Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar geçtiğimiz yaz döneminde çok sayıda ağaç, çiçek diktik. Yine çok sayıda parkın onarımını yaptık. Bugünden itibaren başlatılan bu kampanya ile 12 bin ağaç dikilecektir. 100 bin tane gül, sümbül gibi bitki dikilecek ve sizin sayenizde yaşamış olacaklar." ifadelerini kullandı.

- "Ben de kaybettiğim annem için bir ağaç dikeceğim"

Prof. Dr. Kural, Van'da yapılan bu rekor denemesinin dünyada bir ilk olduğunu dile getirdi.

580 çocuğun 600 fidan diktiğini anlatan Kural, şunları kaydetti:

"Bunu bir dünya çocuk rekoru olarak geçireceğiz. Van benim için çok önemli bir bölgedir. Daha önceki gelişlerimde Van'da ağaç sayısı biraz azdı. O bakımdan böyle bir rekor düşünüldü. Çocuklar şu an çok kıymetli anneleri için birer ağaç dikiyorlar. Ben de kaybettiğim annem için bir ağaç dikeceğim. Bu annelere verilebilecek en güzel hediyelerden biridir. Bulgaristan'da her bir öğrenci zorunlu olarak ağaç dikiyor. O bakımdan güzel bir gün olacak. Rekorlar insanları birbirine bağlıyor. Çocukların bu yeşil sevgisi ömürleri boyunca unutmayacakları bir anı olacaktır."

Çocuklarıyla rekor denemesine katılan anneler de Van Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

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