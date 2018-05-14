580 çocuk, anneleri için 600 fidan dikti

"Sanıyorum ki bu, Türkiye'nin en anlamlı anneler için yapılan hediyesidir" diyen Yalçın, "Van Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar geçtiğimiz yaz döneminde çok sayıda ağaç, çiçek diktik. Yine çok sayıda parkın onarımını yaptık. Bugünden itibaren başlatılan bu kampanya ile 12 bin ağaç dikilecektir. 100 bin tane gül, sümbül gibi bitki dikilecek ve sizin sayenizde yaşamış olacaklar." ifadelerini kullandı.

- "Ben de kaybettiğim annem için bir ağaç dikeceğim"

Prof. Dr. Kural, Van'da yapılan bu rekor denemesinin dünyada bir ilk olduğunu dile getirdi.

580 çocuğun 600 fidan diktiğini anlatan Kural, şunları kaydetti:

"Bunu bir dünya çocuk rekoru olarak geçireceğiz. Van benim için çok önemli bir bölgedir. Daha önceki gelişlerimde Van'da ağaç sayısı biraz azdı. O bakımdan böyle bir rekor düşünüldü. Çocuklar şu an çok kıymetli anneleri için birer ağaç dikiyorlar. Ben de kaybettiğim annem için bir ağaç dikeceğim. Bu annelere verilebilecek en güzel hediyelerden biridir. Bulgaristan'da her bir öğrenci zorunlu olarak ağaç dikiyor. O bakımdan güzel bir gün olacak. Rekorlar insanları birbirine bağlıyor. Çocukların bu yeşil sevgisi ömürleri boyunca unutmayacakları bir anı olacaktır."

Çocuklarıyla rekor denemesine katılan anneler de Van Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

