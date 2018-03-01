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59 milyonluk tesisin deşarj hattı çalışmaları başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2018 16:02 | Son Güncelleme

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa’nın Yunusemre ilçesinde inşa ettiği atıksu arıtma tesisinde çalışmalarına hızla devam ediyor.

59 milyonluk tesisin deşarj hattı çalışmaları başladı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa’nın Yunusemre ilçesinde inşa ettiği atıksu arıtma tesisinde çalışmalarına hızla devam ediyor. Betonarme imalatları tamamlanan tesisin, bin 600 metrelik deşarj hattı döşeme çalışmalarına başlandı.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü’nün daha temiz ve sağlıklı bir Manisa için yürüttüğü çalışmalar sürüyor. İl genelinde inşa edilen tesislerden biri olan ve Manisa merkezin atıksu kaynaklı çevre kirliliğini ortadan kaldıracak olan tesiste, betonarme imalatlarının tamamlanmasının ardından arıtılacak suyun alıcı ortamı olan Gediz Nehrine ulaşımını sağlayacak deşarj hattının imalatına başlandı. Bin 600 metre uzunluğundaki hatta bin 600 milimetre çapında günümüz teknolojisine uygun borular kullanılıyor. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda şehrimizi daha yaşanabilir bir yer yapmak ve gelecek nesillere daha temiz bir ortam bırakmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Manisa merkezde 59 milyon TL yatım bedeli ile inşa ettiğimiz atıksu arıtma tesisimizin betonarme imalatlarını tamamladık. Mekanik ve elektrik aksamların montajına devam ediyoruz. Bununla birlikte şimdi de arıtılacak olan suyun Gediz Nehrine ulaşmasını sağlayacak olan deşarj hattının döşeme çalışmalarına başladık. Tesisimizi faaliyete aldığımızda evsel nitelikli atıksuları daha sağlıklı bir şekilde Gediz Havzası’na vereceğiz” dedi.

59 milyonluk tesisin deşarj hattı çalışmaları başladı

59 milyonluk tesisin deşarj hattı çalışmaları başladı

59 milyonluk tesisin deşarj hattı çalışmaları başladı

59 milyonluk tesisin deşarj hattı çalışmaları başladı

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