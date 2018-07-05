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59. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 20:31 | Son Güncelleme

Akşehir'de düzenlenen şenlik, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın katılımıyla başladı

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen 59. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın katıldığı açılış töreniyle başladı.

Bakan Yılmaz, açılış töreni öncesi Akşehir Gölü’nde gerçekleştirilen "göle maya atma" etkinliğine katıldı.

Sanatçı Metin Şentürk'ün temsili kıyafetiyle Nasreddin Hoca’yı canlandırdığı etkinlikte Şentürk ile Bakan Yılmaz, Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Konya milletvekilleri Orhan Erdem, Leyla Şahin Usta ve diğer protokol üyeleri temsili olarak göle maya çaldı.

Yılmaz, Nasreddin Hoca’nın herkese örnek olması gerektiğini belirterek şenliklerin hayırlı olmasını diledi.

Etkinliğin ardından Akşehir Nasreddin Hoca Meydanı’nda düzenlenen açılış töreninde konuşan Yılmaz, şenliğin birlik ve beraberliğe katkıda bulunmasını diledi.

Etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Bakan Yılmaz, “Nasreddin Hoca milletinin sesi, neşesi, zekasıdır. Nasreddin Hoca halkın kendisidir. Halkımız var olduğu sürece Nasreddin Hoca da var olmaya devam edecektir. Bizi biz yapan, değerlerimiz, kültürümüzdür. Farklı değerlerimiz bizim en büyük zenginliğimizdir. Dünyayı da güzelleştiren bu farklılıklardır. Bu farklılıklarımızı da yaşatacağız. Çünkü bu farklılıklar bizi güçlü kılar. Kültürümüzü yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak için böylesine güzel şenliklere, etkinliklere her zaman ihtiyacımız var. Kültürümüze sahip çıktığımız oranda biz var olmaya devam ederiz.” diye konuştu.

Vali Canbolat da Nasreddin Hoca’nın yaşadığı dönemde karşılaştığı olayları adalet süzgecinden geçirmiş ve yorumlamış büyük bir bilge olduğunu söyledi.

Nasreddin Hoca'nın nesilden nesile yayılan fıkralarının milletin seviyeli mizah anlayışının sembolü olduğunu anlatan Canbolat, “Büyük alim Nasreddin Hoca'dan alacağımız daha çok ders vardır." dedi.

Temsili Nasreddin Hoca olan sanatçı Metin Şentürk ise giydiği kostümle vatandaşları selamladı.

Vatandaşların Nasreddin Hoca’nın fıkralarına ve tavsiyelerine büyük önem verdiğini belirten Şentürk, “Daha güzel, daha huzurlu bir dünyayı, uyandığımızda güne daha güzel başlayabileceğimiz bir ülkeyi yaratabilmek, önce çocuklarımızı çalanlardan, istismar edenlerden korumaktan geçecektir. Unutmayınız ki çocuklar bizim canımız ve geleceğimizdir. Bu yüzden Hocamızın lafından çıkmayın, çocukları daha çok koruyun ki özür dilemek zorunda kalmayalım. Hocanızın lafından çıkarsanız, yoldan da çıkarsınız. Bunu unutmayın.” ifadelerini kullandı.

Konuşmalardan sonra Bakan Yılmaz, “Altın Eşek Nasreddin Hoca Onur Ödülü"nü Şentürk’e takdim etti.

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