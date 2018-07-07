59. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği

Nasreddin Hoca Stadyumu'nda gerçekleştirilen yarışmalara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Mevlüt Vanlı 4 numaralı eşeğiyle, Eşeğe Düz Binme ve Eşeğe Ters Binme yarışlarında birinci oldu.
En Güzel Gözlü Eşek yarışmasında, jüri üyeleri 12 aday arasından en güzel gözlü eşeği seçmekte zorlandı.
Yarışmada, Büşra Karakaya’nın 12 numaralı eşeği en güzel gözlü eşek seçildi.
Dereceye giren eşek sahiplerine para ödülü ve plaketleri, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu ve Akşehir Nasreddin Hoca Av Doğa Spor Kulübü Başkanı Mehmet Küçüktongarlak tarafından verildi.
TBMM'de ilginç görüntüler! Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince ayağa kalkmayan Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu alkışladı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Şehit Astsubay İsa Boztoprak'ın cenazesinde skandal olay!
İYİ Parti milletvekili Hayati Arkaz, Devlet Bahçeli’nin elini öptü
Parkta saç saça baş başa kız kavgası!
TBMM'de dikkat çeken hareket! MHP’liler ayağa kalkmadı
YouTube fenomenlerinin feci ölümü!
Tarlada su kanalı açarken 'tarihi eser' buldu
Gece yarısı feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Apple'ın açıklarını bulan 17 yaşındaki Yiğitcan Yılmaz Google ve Microsoft'un da açıklarını buldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum