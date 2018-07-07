59. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği

Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında Akşehir’de, "Eşeğe Düz Binme, Eşeğe Ters Binme ve En Güzel Gözlü Eşek" yarışmaları yapıldı.

Nasreddin Hoca Stadyumu'nda gerçekleştirilen yarışmalara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Mevlüt Vanlı 4 numaralı eşeğiyle, Eşeğe Düz Binme ve Eşeğe Ters Binme yarışlarında birinci oldu.

En Güzel Gözlü Eşek yarışmasında, jüri üyeleri 12 aday arasından en güzel gözlü eşeği seçmekte zorlandı.

Yarışmada, Büşra Karakaya’nın 12 numaralı eşeği en güzel gözlü eşek seçildi.

Dereceye giren eşek sahiplerine para ödülü ve plaketleri, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu ve Akşehir Nasreddin Hoca Av Doğa Spor Kulübü Başkanı Mehmet Küçüktongarlak tarafından verildi.

