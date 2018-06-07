5'inci kattan düşen 1 yaşındaki çocuk öldü

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da, 5'inci kattaki evlerinin balkonundan düşen 1 yaşındaki Ahsen Rümeysa Karaağaç hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Hasandedemescit Mahallesi Sazlıköy Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Ahsen Rümeysa Karaağac, 5'inci kattaki evlerinin balkonunda oynadığı sırada bilinmeyen nedenle toprak zemine düştü. Minik Ahsen Rümeysa'nın düştüğünü gören alt katta oturan komşuları, durumu ailesine haber verdi. Aşağı inen Karaağaç ailesi, kızlarını kanlar içinde yerde yatarken buldu. Minik Ahsen Rümeysa, ailesi tarafından otomobille Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahsen Rümeysa yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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