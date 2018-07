6 ay içinde ameliyat olmazsa sonu çok feci

Mardin’in merkez Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi’nde ikamet eden Çiçek ailesinin 3 yaşındaki çocuğu Abdullah Çiçek, nadir görülen çift taraflı kaval kemiği eksikliği hastalığı nedeniyle yürüyemediği gibi ayaklarının kesilmesi riskiyle karşı karşıya. 6 ay içerisinde ameliyat edilmesi gereken Çiçek için 4 milyon liraya ihtiyaç duyuluyor. Valilik izniyle para toplama kampanyası başlatan aile, hayırseverlerden destek bekliyor.

'OĞLUM YÜRÜMEK İSTİYOR'

Oğlunun doğuştan engelli olduğunu dile getiren Baba Hasan Çiçek, “Türkiye'nin her yerini gezdim. Baltalimanı, Haccetepe, Numune Hastanesine gittim. Nereye gittiysem çocuğumun iki ayağının kesilmesi ve protez takılması gerektiğini söylediler. Anne baba olarak bunu kabullenemedik. En sonunda Mersin’de yaşayan ve Dubai’de ameliyat edilen bir ailenin çocuğu Furkan Eymen bize umut oldu. Ramazan Bayramı’nda arabamızı satarak Dubai’de Alman asıllı Profesör Dr. Michael Veber isimli bir doktora gittik. Mersin’deki çocuğu tedavi etti ve bu çocuk şu an yürüyor. Neden bizimki olmasın diye düşündük. Muayene etti ve yürüyebileceğini söyledi. Buna garanti veriyor. Tabii altı büyük ameliyat geçirecek. Çocuğumun her iki ayağında kaval kemiği, diz kapakları yok. Her iki eli de kelebek şeklinde ve 2 parmağı bulunuyor. Çocuğum elleri üzerinde yürüyor. Elleri bazen kan çıkarıyor. Doktor, tedavi için 875 bin dolar yani 4 milyon lira gerektiğini söyledi" dedi.