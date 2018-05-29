6. EKİN YAZIN DOSTLARI TİYATRO ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Ekin Yazın Dostları Tiyatro Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerine verildi. 2013 yılından bu yana verilen ödüllerde 'Yılın oyunu' ödülünü Şevket Çoruh'un geçtiğmiz yıl açtığı Baba Sahne'de izleyiciye sunulan "Kanlı Komedya - Caligula" kazandı.

Ekin Yazın Dostları grubunun 2013 yılından itibaren yıl içinde izlenen ve en çok beğenilen sanatçı ve oyunları onurlandırmak için düzenlediği tiyatro ödüllerinin 6'ıncısı Akatlar Kültür Merkezi'nde sahiplerine verildi. Seçici kurulunda hiçbir tiyatrocu bulunmayan jüri tarafından yıl içinde değerlendirilen oyunlara ve oyunculara toplam 20 kategoride ödüller takdim edildi.