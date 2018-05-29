HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

6. Ekin Yazın Dostları Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 08:29 | Son Güncelleme

6.

Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL,(DHA) 6. Ekin Yazın Dostları Tiyatro Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerine verildi. 2013 yılından bu yana verilen ödüllerde 'Yılın oyunu' ödülünü Şevket Çoruh'un geçtiğmiz yıl açtığı Baba Sahne'de izleyiciye sunulan "Kanlı Komedya - Caligula" kazandı.

Ekin Yazın Dostları grubunun 2013 yılından itibaren yıl içinde izlenen ve en çok beğenilen sanatçı ve oyunları onurlandırmak için düzenlediği tiyatro ödüllerinin 6'ıncısı Akatlar Kültür Merkezi'nde sahiplerine verildi. Seçici kurulunda hiçbir tiyatrocu bulunmayan jüri tarafından yıl içinde değerlendirilen oyunlara ve oyunculara toplam 20 kategoride ödüller takdim edildi.

Yılın oyunu ödülünü Baba Sahne'de izleyiciyle buluşan Kanlı Komedya - Caligula, yılın küçük salon oyunu ödülünü ise Sahne 3'ün sergilediği Özgürlüğün Bedeli oyunu kazandı. Diğer kategorilerde ödül kazananlar ise şöyle;

"Yılın Komedisi" Oyun Karıştı (Tatavla Tiyatro),

Ekin Yazın Dostları Tiyatro Grubu Ödülü: Dönüşüm (Altkat Sanat),

Yılın Yönetmeni: Yiğit Sertdemir III. Richard (Altıdan Sonra Tiyatro),

Yılın Oyun Yazarı: Ceren Ercan Seni Seviyorum Türkiye (Bakırköy Belediye Tiyatroları),

Ylın Kadın Oyuncusu: Yeşim Koçak Nora (İBB Şehir Tiyatroları),

Yılın Erkek Oyuncusu: Ersin Umut Güler Kürklü Venüs (Yolcu Tiyatro),

Yılın Küçük Salon Kadın Oyuncuları: Ayşegül Sünetçioğlu Jean-Paul Marat (Praxis Perform), Gülay Say Netoçka Nezvanova (Yabancı Sahne),

Yılın Küçük Salon Erkek Oyuncusu: Muzaffer Yöntem Godot'yu Beklerkeni Beklerken (Asmalı Sahne),

Yılın Komedi Kadın Oyuncusu: Ayşe Erbulak Damadım Olur musun? (Tiyatro Kedi),

Yılın Komedi Erkek Oyuncusu: Erdem Akakçe İntiharın Genel Provası (Tiyatroadam),

Yılın Yardımcı Rolde Kadın Oyuncusu: Ayşegül Uraz He-Go (Altıdan Sonra Tiyatro),

Yılın Yardımcı Rolde Erkek Oyuncusu: Serhan Süsler Nehrin Solgun Yüzü (İstanbul Devlet Tiyatrosu),

Yılın Sahne Tasarımı ödülü: Behlüldane Tor Günün Çorbası (İstanbul Devlet Tiyatrosu),

Yılın Giysi Tasarımı ödülü: Nihal Kaplangı Çingeneler Gökyüzünde Yaşar (İBB Şehir Tiyatroları),

Yılın Işık Tasarımı ödülü: Serhat Akın Romeo ve Juliet (İstanbul Devlet Tiyatrosu),

Yılın Özgün Tiyatro Müziği ödülü: Burçak Çöllü Sherlock-Hamid (Bakırköy Belediye Tiyatroları),

Yılın Koreografi ödülü: Senem Oluz Çingeneler Gökyüzünde Yaşar (İBB Şehir Tiyatroları),

Yılın Genç Yetenekleri: Atakan Yılmaz Angina Pektoris (Küçük Salon), Meriç Rakalar Filifu'nun İntikamı (Altıdan Sonra Tiyatro), Emir Özden Otomatik Portakal (Küçük Salon), Öyküsu Özyürek Özgürlüğün Bedeli (Sahne 3)

PARTNERÜnlü yıldız ve genç sevgilisi herkesin içinde...Ünlü yıldız ve genç sevgilisi herkesin içinde...
E-devlet şifresiyle akılalmaz vurgun!E-devlet şifresiyle akılalmaz vurgun!
Otel odasında turisti böyle buldular!Otel odasında turisti böyle buldular!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener yaptırdığı anket sonuçlarını açıkladı

Meral Akşener yaptırdığı anket sonuçlarını açıkladı

Ünlü oyuncu Ufak Tefek Cinayetler'e veda etti

Ünlü oyuncu Ufak Tefek Cinayetler'e veda etti

Türkiye - İran maçına damga vurdular

Türkiye - İran maçına damga vurdular

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

Erdoğan, Gülen'le kaç kez görüştüğünü açıkladı

Erdoğan, Gülen'le kaç kez görüştüğünü açıkladı

AK Parti Hatay Milletvekili adayı Hüseyin Yayman'ın afişindeki hata alay konusu oldu

AK Parti Hatay Milletvekili adayı Hüseyin Yayman'ın afişindeki hata alay konusu oldu

İlginizi Çekebilir

AK Parti Hatay Milletvekili adayı Hüseyin Yayman'ın afişindeki hata alay konusu oldu

AK Parti Hatay Milletvekili adayı Hüseyin Yayman'ın afişindeki hata alay konusu oldu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dan NTV canlı yayınında Muharrem İnce itirafı!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dan NTV canlı yayınında Muharrem İnce itirafı!

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

Fatih Portakal için Adalet Bakanlığı'na Selahattin Demirtaş başvurusu: Programa ankesörlü telefonla katılsın

Fatih Portakal için Adalet Bakanlığı'na Selahattin Demirtaş başvurusu: Programa ankesörlü telefonla katılsın

İYİ Parti'den istifa eden Ruhat Mengi'den deprem etkisi yaratan sözler: İYİ Parti göründüğü gibi değil

İYİ Parti'den istifa eden Ruhat Mengi'den deprem etkisi yaratan sözler: İYİ Parti göründüğü gibi değil

Diğer Haberler
24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remses Araştırma'dan!

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remses Araştırma'dan!

E-devlet şifresiyle akılalmaz vurgun!

E-devlet şifresiyle akılalmaz vurgun!

Otel odasında turisti böyle buldular!

Otel odasında turisti böyle buldular!

'Erdoğan'ın yönettiği ekonomi savruluyor, bilgisi buna yetmiyor'

'Erdoğan'ın yönettiği ekonomi savruluyor, bilgisi buna yetmiyor'

Ege Denizi'nde sahil güvenlik ekiplerinin operasyonunda 115 kaçak yakalandı

Ege Denizi'nde sahil güvenlik ekiplerinin operasyonunda 115 kaçak yakalandı

FETÖ'ye büyük şok! Gaybubet evlerinin tedarikçi ablaları böyle görüntülendi

FETÖ'ye büyük şok! Gaybubet evlerinin tedarikçi ablaları böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.