6. Gümüşhane Tanıtım Günleri Ankara’da başladı

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Kuzeydoğu Anadolu bölgesini ekonomik açıdan da kalkındırıp göçün azaltması gerektiğini vurguladı. Akdağ, Zeytin Dalı Harekatı’na da değinerek, “Kahraman yavrularımız bütün dünyaya terörle mücadele nasıl yapılır öğrettiler” dedi.

Gümüşhane Valiliği ile Gümüşhane Dernekler Federasyonu tarafından Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 6. Gümüşhane Tanıtım Günleri açılışı gerçekleştirildi. Programda konuşma gerçekleştiren Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, “10 gün kadar önce Gümüşhane’deydim. Bizim siyaset akademilerimiz var onun 18’incisi için verilen ilk derste Gümüşhaneli kardeşlerimle beraber oldum. Gümüşhane her geçen gün yeni bir ilerleme kaydediyor. Şehir mütevazı bir şehir. Tertemiz insanlarıyla şehirde sunulan hizmetlerle gerçekten yaşanılası bir şehir. Aslında büyük şehirler de yaşayanların başlarını dinlemek istedikleri zaman koşup gideceği şehirlerden bir tanesi. Bu bir gelenek oldu. Ben İspirliyim. Nüfus arttıkça başka şehitlerimize göçler var. Lakin son senelerde özelikle yaz mevsimlerinde emeklilerimiz, Gümüşhaneliler kendi beldelerine dönüyorlar. Köylerimiz de yaşanası hale geldi. Bu kez gittiğim de bir kez daha şehirdeki sinerjiyi gördüm. Şehirlerimizden göç var. Bu göç olmasın istiyoruz. Sadece alt yapıyla değil ticaretin kalkınmasıyla da bu göçü önleyebiliriz. Kuzeydoğu Anadolu bölgesinde göçün varlığı bu şehirler açısından çokta büyük problem teşkil etmiyor. Şehirlerimizde çok mutluyuz. İşsizlik oranları yüksek değil. Yaşanası şehirler oldu. Fakat bu şehirlerden insanımız göçtüğü zaman büyükşehirler yaşanmaz hale geliyor. Bizim mutlaka Kuzeydoğu Anadolu bölgesini ekonomik açıdan da kalkındırıp göçü azaltmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Afrin ve Zeytin Dalı Harekatı’na değinen Başbakan Yardımcısı Akdağ, şunları kaydetti:

“Gerçekten orada kahraman yavrularımız bütün dünyaya terörle mücadele nasıl yapılır öğrettiler. Bugün bazı batılı ülkeler oradaki medya ve politikacılar gerçekleri ne kadar saptırmaya çalışırsa çalışsınlar, bütün dünya biliyor ki, çok güçlü bir askeri operasyon kabiliyeti çok güçlü ve şefkatli bir insanilik ile bir araya gelebilir. Biz bunu Suriye’de görmedik. Günümüz savaşlarında sivillere çok ciddi zararlar veriliyor. Bu operasyon büyük bir muvaffakiyetle tamamlandı. Bu operasyona karar verirken Cumhurbaşkanımızın yüksek basireti ve feraseti, hızlı hareket etme ve ordumuzun tecrübesi kabiliyetleri bizi zafere ulaştırdı.”

Programda konuşma gerçekleştiren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ise “Hemşehrilik sadece mekanla ilgili bir husus değil. Gönülle ilgili bir mesele. Ben Gümüşhane’ye ne zaman gittiysem, bakışlarda bir Konyalı muhabbetini ve yüreklerde bir hazreti Mevlana aşkını hep gördüm. Kendimi o yüzden hep Gümüşhaneli hissettim. Bununla hep gurur duydum. Gümüşhaneliler hikmet ve irfan sahibi insanlardır. Neyi ne zaman yapacaklarını bilirler. Gümüşhane günlerini öyle bir güne getirmişler ki, hem tarihimiz, hem maneviyatımız hem de tabiatımız açısından yeniden doğuş haftası. Tarihimiz açısından, Çanakkale Savaşı’nın yıl dönümü. Tabiatımız açısından baharın başlangıcı Nevruz Bayramı” diye konuştu.

Davutoğlu konuşmasının devamında şunları kaydetti:

“Çanakkale Savaşı birçok yazar ve tarihçi için bir imparatorluğun son savaşıdır. Bizim için yeniden doğuşun habercisidir ve Cumhuriyetimizi kuracak ilk savaştır. Hem bir direniş sergilediler hem de geleceği istiklali bize haber verdiler. Bugün Afrin’de şehit düşen kardeşlerimiz de aynı sevdanın temsilcileri. Baharın en güzeli Anadolu coğrafyasının en doğal hallerinden birisi Gümüşhane’de yaşanır. Şehirlerin büyüklüğü hukuki olarak büyükşehir olması ya da çok nüfus ile ölçülmez. Şehirlerin büyüklüğü bıraktıkları mirasla ve insanların değerlerle ölçülür. Mesele vatan, din, iman ve değer meselesiyle bütün farklılıklar unutulur omuz omuza sonuna kadar mücadele edilir. AK Parti iktidarları döneminde Gümüşhane’ye özel bir iltimas gösterilmiştir.”

Gümüşhane Günleri’nin açılışında, Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehteran Topluluğu ile Gümüşhane Belediyesi Halk Oyunları Ekibi gösteri sergiledi. Başbakan Yardımcısı Akdağ’ın, Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehteran Topluluğunun gösterisi esnasında ritim tutması ise kameralara yansıdı. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu açılış töreni sonrası stantları gezerek vatandaşa kuru fasulye dağıttı. Açılış törenine, Davutoğlu ve Akdağ’ın yanı sıra Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Adalet ve Milli Savunma eski bakanlarından Mahmut Oltan Sungurlu ve çok sayıda davetli katıldı. Gümüşhane Tanıtım Günleri 5 gün boyunca ziyaret edilebilecek.