"6. İstanbul Kuş Göçü Festivali"

İSTANBUL (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen "İstanbul Kuş Göçü Festivali"nin altıncısı gerçekleştirildi. Sarıyer Feneryolu Kuş Gözlem Kulesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, festivale katılan öğrenciler göçmen kuşlarını gözlemledi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Resul Doğan, burada yaptığı açılış konuşmasında, dünya üzerinde bilim adamlarının tespit ettiği 8 ana kuş göçü yolu olduğunu ve bunlardan iki tanesinin Türkiye üzerinden geçtiğini söyledi. Birinci yolun İstanbul ve Çanakkale, ikincisinin ise Akdeniz üzerinden Çoruh Vadisi ve Hatay Belen'den geçtiğini aktaran Doğan, "Göçmen kuşlar, Kuzey Yarımküre ve Güney Yarımküre arasında göç yaparlar. Sonbaharda kuzeyden güneye, ilkbaharın içinde bulunduğumuz bu günlerinde de güneyden kuzeye göç yapıyorlar. İstanbul Boğazı'nda ilkbaharda kuş göçü için en iyi gözlem noktası Sarıyer Feneryolu Kuş Gözlem Kulesi, sonbahar için de Beykoz'da Toygartepe'dir." diye konuştu.

Afrika'dan Sibirya ya da İskandinav ülkelerine yıllık 1 buçuk milyon civarında yurt içi kuşun göçtüğüne işaret eden Doğan, İstanbul Boğazı'ndan görsel olarak en zengin göçün beyaz leyleklerin toplu geçişlerinde görüldüğünü ifade etti. - "İstanbul'da 361 adet kuş türü tespit edildi" İstanbul Boğazı'ndaki ilkbahar göçünün martta başlayıp mayıs ortalarına kadar devam ettiğini belirten Doğan, şöyle konuştu: "Bu göç mevsiminde İstanbul Boğazı'ndan yırtıcı kuş olarak 150 bin kuşun geçtiği söyleniyor. İstanbul göç yolu üzerinde bulunması sebebiyle kuş türü açısından zengin bir bölge. 2016'da yapılan 'Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envarter ve İzleme' projesiyle, İstanbul'da 361 adet kuş türü tespit edildi. Türkiye genelinde 485 kuş türünün tespit edildiği biliniyor. Takriben yüzde 25'i de İstanbul'da." Sarıyer Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin de festivalin turizm haftasına denk gelmesinin çok anlamlı olduğunu belirterek, hayırlı olması temennisinde bulundu. - İstanbul Boğazı'nı her yıl bir milyon kuş geçit yapmakta"