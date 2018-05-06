HABER

6. Karadenizliler Kadırga Yayla Şenliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 19:10 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen şenliğe katılan Karadenizliler, yağmura rağmen kemençe ve tulum eşliğinde horon oynayıp eğlendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 6. Karadenizliler Kadırga Yayla Şenliği'nde renkli görüntüler oluştu.

Bodrum Yarımada Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneğince Kızılağaç Arena'da düzenlenen şenliğe, ilçede yaşayanların yanı sıra çevre ilçelerden Karadenizliler de katıldı.

Karadeniz yöresinden sanatçıların sahne aldığı, kemençe ve tulum çalınan etkinliğe katılanlar, etkili yağmura rağmen uzun süre horon oynadı.

Kurulan stantlarda yöresel gıda ürünleri ikram edildi ve satıldı.

Dernek Genel Sekreteri Yener Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bodrum'da yaklaşık 20 bin Karadenizli yaşadığını söyledi.

Karadeniz'e olan özlemlerini gidermek adına her sene biri hamsi festivali biri de şenlik olmak üzere iki etkinlik yaptıklarını anlatan Çelik, "Bodrum'da doğan çocuklarımızı gelenek ve göreneklerimiz, kemençe, tulum ve Karadeniz ortamı ile tanıştırmış oluyoruz. Ayrıca Ege ile Karadeniz arasında bir köprü olup kültürlerimizin birbirine anlatılmasını sağlıyoruz. Oluşturmak istediğimiz kardeşlik ortamı ile birlik ve beraberliğimizi de pekiştirdiğimizi düşünüyoruz." dedi.

Meteoroloji’den son dakika yağış uyarı!Meteoroloji’den son dakika yağış uyarı!
Muharrem İnce açıkladı! Demirtaş sürpriziMuharrem İnce açıkladı! Demirtaş sürprizi
Selahattin Demirtaş'tan olay AK Parti yorumu!Selahattin Demirtaş'tan olay AK Parti yorumu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bodrum Horon Karadenizliler Kagırga Yayla Şenliği kemençe Muğla yağış

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'u şoke eden yorum: Yağmur bey sizinle sevişirken...

Pınar Altuğ'u şoke eden yorum: Yağmur bey sizinle sevişirken...

Tuğba Özay’dan ‘tek gecelik ilişki’ çıkışı!

Tuğba Özay’dan ‘tek gecelik ilişki’ çıkışı!

Cem Uzan yeniden parti başkanı oluyor

Cem Uzan yeniden parti başkanı oluyor

Pakistan İçişleri Bakanı'na silahlı saldırı!

Pakistan İçişleri Bakanı'na silahlı saldırı!

Rus çift Antalya tatilinde kabusu yaşadı!

Rus çift Antalya tatilinde kabusu yaşadı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim manifestosunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim manifestosunu açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hıdırellez mesajları ve gelenekler! Nasıl dilek tutulur?

Hıdırellez mesajları ve gelenekler! Nasıl dilek tutulur?

Hıdırellez mesajları ve gelenekler! Nasıl dilek tutulur?

Hıdırellez mesajları ve gelenekler! Nasıl dilek tutulur?

Mecidiyeköy'de atlı cirit ekibini görenler şaştı kaldı

Mecidiyeköy'de atlı cirit ekibini görenler şaştı kaldı

Böyle baba olmaz olsun! 11 yaşındaki kızını kendi elleriyle IŞİD'e vermiş

Böyle baba olmaz olsun! 11 yaşındaki kızını kendi elleriyle IŞİD'e vermiş

Prof. Dr. Orhan Şen'den kritik uyarı: Bu yaz ve sonbahara dikkat

Prof. Dr. Orhan Şen'den kritik uyarı: Bu yaz ve sonbahara dikkat

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.