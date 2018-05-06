Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 6. Karadenizliler Kadırga Yayla Şenliği'nde renkli görüntüler oluştu.
Bodrum Yarımada Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneğince Kızılağaç Arena'da düzenlenen şenliğe, ilçede yaşayanların yanı sıra çevre ilçelerden Karadenizliler de katıldı.
Karadeniz yöresinden sanatçıların sahne aldığı, kemençe ve tulum çalınan etkinliğe katılanlar, etkili yağmura rağmen uzun süre horon oynadı.
Kurulan stantlarda yöresel gıda ürünleri ikram edildi ve satıldı.
Dernek Genel Sekreteri Yener Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bodrum'da yaklaşık 20 bin Karadenizli yaşadığını söyledi.
Karadeniz'e olan özlemlerini gidermek adına her sene biri hamsi festivali biri de şenlik olmak üzere iki etkinlik yaptıklarını anlatan Çelik, "Bodrum'da doğan çocuklarımızı gelenek ve göreneklerimiz, kemençe, tulum ve Karadeniz ortamı ile tanıştırmış oluyoruz. Ayrıca Ege ile Karadeniz arasında bir köprü olup kültürlerimizin birbirine anlatılmasını sağlıyoruz. Oluşturmak istediğimiz kardeşlik ortamı ile birlik ve beraberliğimizi de pekiştirdiğimizi düşünüyoruz." dedi.
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