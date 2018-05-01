KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 8-13 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek 6. Kayseri Uluslararası Film Festivali'nde, "Sinemanın Çınarı Ödülleri"nin sahipleri belirlendi.
Kayseri Uluslararası Film Festivali tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve Forum Kayseri'nin destekleri ile Anadolu Sinemacılar Derneği tarafından düzenlenen 6. Kayseri Uluslararası Film Festivali'nde "Sinemanın Çınarı Ödülleri" bir alışveriş merkezinde 8 Mayıs Salı günü yapılacak törenle sahiplerine verilecek.
Sinemaya gönül ve emek veren isimlere takdim edilen "Sinemanın Çınarı Ödülleri" kapsamında bu yıl "Yaşam Boyu Onur Ödülü"ne Menderes Samancılar, "Türk Sineması Emek Ödülü"ne senarist oyuncu Macit Koper ve sinema eleştirmeni Sadi Çilingir değer görüldü.
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