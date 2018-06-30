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6 kiloluk mantar şaşırttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 16:46 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde, köylüler ağırlığı 2,5 ile 6 kilo arasında olan 4 mantar buldu.

6 kiloluk mantar şaşırttı

BÜNYAN, (Kayseri) , (DHA)- KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde, köylüler ağırlığı 2,5 ile 6 kilo arasında olan 4 mantar buldu.
Bünyan ilçesinde bir haftadır devam eden yağışlar sonrası mantar toplamaya gidenler, Karakaya Mahallesi'nde ağırlığı 2,5 ile 6 kilo arasında olan 4 mantar buldu. Fikri Lamba, Cavit Arslan ve Kadir Aslan buldukları mantarların yenilebilir türden olduğunu söyledi

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6 kiloluk mantar şaşırttı6 kiloluk mantar şaşırttı6 kiloluk mantar şaşırttı

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