6 kiloluk mantar şaşırttı

BÜNYAN, (Kayseri) , (DHA)- KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde, köylüler ağırlığı 2,5 ile 6 kilo arasında olan 4 mantar buldu.
Bünyan ilçesinde bir haftadır devam eden yağışlar sonrası mantar toplamaya gidenler, Karakaya Mahallesi'nde ağırlığı 2,5 ile 6 kilo arasında olan 4 mantar buldu. Fikri Lamba, Cavit Arslan ve Kadir Aslan buldukları mantarların yenilebilir türden olduğunu söyledi
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