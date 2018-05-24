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6 kişilik ailenin harabe evi yenilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 17:06 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Karaağaç Mahallesi'nde biri engelli 2 çocuk ile yıkılmak üzere olan evde yaşam mücadelesi veren 6 kişilik Kalanbak ailesinin evi, Edirne Belediyesi tarafından yenilendi.

6 kişilik ailenin harabe evi yenilendi

Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)- EDİRNE'nin Karaağaç Mahallesi'nde biri engelli 2 çocuk ile yıkılmak üzere olan evde yaşam mücadelesi veren 6 kişilik Kalanbak ailesinin evi, Edirne Belediyesi tarafından yenilendi.
Karaağaç Mahallesi’nde Cevat Kalanbak (60), eşi, oğlu, gelini, torunu ve 28 yaşındaki engelli oğlu Kemal Kalanbak ile birlikte yaşadıkları harabe ev, yaklaşık 2 ay önce Edirne Belediyesi tarafından yenisi yapılmak üzere yıkıldı. Daha sonra aileye mutfak, banyo ve 2 odadan oluşan 80 metrekare büyüklüğünde ev yapıldı. Evin tamamlanmasının ardından Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, aileye yeni evin anahtarını teslim etti. Edirne Belediyesi olarak 4 yıl içinde 160 evi yenilediklerini belirten Gürkan, "İnsanların yaşamını sürdürmesi için temel ihtiyaçlar var; beslenme, barınma ve su. Elbette bir belediye olarak bunların tümünü karışlamak mümkün değil. Roman kardeşlerimizin barınma koşulları iyi değil. Tüm evleri yenileme şansımız, ekonomik imkanımız yok. Dört yılda yaklaşık 160 evi yeniledik. Geliri olmayan, ailesinde engelli bireyi olan vatandaşlarımıza öncelik veriyoruz. Engelli vatandaşlarımızın yaşam koşulları kötüyse bu engel katlanarak artıyor. Fen İşleri Müdürlüğü burada çalışma yaptı. İki ayda yaşadıkları evi bitirdik. 22 bin liraya mal oldu. İnşallah daha sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürecekler. Kamu kurumları olarak, devlet imkan sağlarsa daha da fazlasını yapmaya devam edeceğiz” dedi. Başkan Gürkan, engelli olan Kemal Kalanbak’ın rahat edebilmesi için banyoya engelli aparatlarının da takılacağını söyledi.
Zor şartlar altında yaşadıklarını belirten Cevat Kalanbak, “Allah, başkanımız Recep Gürkan’dan razı olsun. Artık daha iyi şartlarda yaşayacağız” diye konuştu.

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6 kişilik ailenin harabe evi yenilendi6 kişilik ailenin harabe evi yenilendi6 kişilik ailenin harabe evi yenilendi6 kişilik ailenin harabe evi yenilendi

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