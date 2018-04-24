İSTANBUL (AA) - 6. SANSEV İstanbul Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali, 3-6 Mayıs tarihlerinde, 21 ilden 104 koronun katılımıyla gerçekleştirilecek.

Sanatçılar ve Sanatseverler Kültür ve Dayanışma Derneği (SANSEV) tarafından Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde yapılacak festivalde, İzmir'den Van'a, Şırnak'tan Tekirdağ'a, Trabzon'dan Hatay'a 21 ilden 104 koro ve 3 bin 800 koro üyesi, 4 gün boyunca minik, çocuk, gençlik, yetişkin ve karma kategorilerinde sahne alarak şarkılar seslendirecek.

Her yıl onur bestecisi belirlenen koro festivalinin bu yılki bestecisi 1976-1980 yılları arasında yaptığı çalışmalarla TRT Çocuk Korolarının kurulmasına ve gelişmesine öncülük eden Saip Egüz. 1981 yılında hayatını kaybeden besteci Egüz'ün piyano eşlikli eserleri hala birçok koro tarafından seslendiriliyor.

Çok sesli müziği ve koro müziğini özendirmeyi ve yaygınlaştırmayı amaçlayan festivalin bul yılki jürisinde Gökçen Koray, Hasan Uçarsu, Mustafa Apaydın, Gülsin Onay gibi usta yer alıyor.

Festival, ücretsiz olarak izlenebilecek.