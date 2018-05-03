İSTANBUL (AA) - 6. SANSEV İstanbul Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali'nde Güneydoğu'dan gelen öğrenciler, Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Farsça şarkılar söyledi.
Sanatçılar ve Sanatseverler Kültür ve Dayanışma Derneği (SANSEV) tarafından Maltepe Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen festivalde, Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çok Dilli Korosu, şefleri Rohat Cebe yönetiminde sahne aldı.
Provalar sırasında AA muhabirine açıklama yapan korunun çalıştırıcısı Batman Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kayahan Tunç, Sanat Yönetmeni ve Şefleri Rohat Cebe ile birlikte 2010'dan bu yana çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Üniversitemiz başta olmak üzere, Batman ve bölgede konserler veriyoruz. Anadolu'daki çok farklı kültürlerden farklı dillerden eserler seslendiriyoruz." dedi.
Koro üyesi Rojbin Yılmaz da Batman Üniversitesi son sınıf öğrencisi olduğunu vurgulayarak, "2 yıldır korodayım, konserler veriyoruz. İstanbul'da gelmekten, bu festivalde olmaktan çok mutluyuz. 'Baykuşhane Sanat Girişimi' sayesinde buradayız. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Onlar sayesinde sanat sevenlerle buluştuk. Çok büyük heyecan ve mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.
Baykuşhane Sanat Girişimi İşletme ve Eğitim Kooperatifi Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Aynur Yılmaz da Batman ve Şırnaklı çocukların İstanbul'da kendileri gibi korolarla bir araya gelmesinin çok anlamlı olduğunu dile getirerek, Anadolu'da sanat farkındalığını arttırmaya çalıştıklarını söyledi.
- "Çocukların dünyasına dokunmak çok güzel"
Festivalde sahneye çıkan Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi Korosu ise müzik öğretmenleri Sinem Ural'ın şefliğinde İngilizce, Türkçe şarkılar ve türküler seslendirdi. Şırnaklı öğrencilerin performansını seyirciler ayakta alkışladı.
Sinem Ural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da bulunmaktan büyük bir heyecan ve mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Çocuklarımın çoğu Şırnak dışında hiçbir yere gitmedi. Buraya gelmeleri onlar için inanılmaz bir deneyim oldu. Şartlarımız biraz zor ama yılmadan çalıştık. İklim şartlarımız bile zor ama çocuklarımız okula gelip çalışmalara katıldı. İmkanlarımız az ama o imkanları kendimiz yaratmaya çalışıyoruz. Pes eder gibi olduğumuzda birbirimizi kaldırıp, devam etmeye çalışıyoruz." dedi.
Koro üyesi lise son sınıf öğrencisi Viyan Katar da arkadaşlarıyla birlikte İstanbul'da bulunmanın heyecanını yaşadıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:
"Şırnak'ta hiç böyle büyük bir sahnede bulunmadık. Burada bulunduğumuz için kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Bizden yardımlarını esirgemeyen hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Şırnak'ta böyle faaliyetler olmadığı için sesimizi duyuramıyoruz. İstanbul'a ilk defa geliyorum gerçekten çok büyük ve farklı bir şehir. Şırnak'ta yaşadığım sıkıntıları orada bıraktım diyebilirim, burada farklı duygular yaşıyorum. Çok heyecanlı ve mutluyum."
Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Sedat Serçik ise Şırnak Valiliği ve Baykuşhane Sanat Girişimi'nin büyük çabalarıyla İstanbul'a geldiklerini ifade ederek, şunları söyledi:
"Şırnak'ta çok sesli koro oluşturmak hayaldi ama bunu başardık, daha da yapacaklarımız var. Öğrencilerimiz açısından küçümsenmeyecek bir etkisi var burada olmanın. Ne demek istediğimi gelirken uçakta pencereden bakışlarını görseniz anlardınız. Çocukların dünyasına dokunmak, ufuklarını açmak, farklı hayatlar olduğunu görmelerini sağlamak çok güzel. Bunun eğitimleri üzerindeki etkisi de çok büyük."
6. SANSEV İstanbul Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali, 6 Mayıs Pazar gününe kadar Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde devam edecek.
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