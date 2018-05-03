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6. SANSEV İstanbul Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 13:09 | Son Güncelleme

6. SANSEV İstanbul Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali başladı

İSTANBUL (AA) - 6. SANSEV İstanbul Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali, törenle başladı.

Sanatçılar ve Sanatseverler Kültür ve Dayanışma Derneği (SANSEV) tarafından Maltepe Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen festivalin açılış töreni, Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Festivalde sahne alan ilk koro, Maltepe Belediyesi Çocuk Korosu oldu. Yaşları 8-14 arasında değişen çocuklardan oluşan koro, piyano eşliğinde 5 şarkı seslendirdi.

Türkiye'nin 21 şehrinden 3 bin 821 koro üyesinin yer aldığı festivalde, minik, çocuk, genç, yetişkin ve karma kategorilerinde 104 koro sahne alacak.

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6. SANSEV İstanbul Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali koro

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