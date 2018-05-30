6 SİHA jandarmaya teslim edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 SİHA'nın (silahlı insansız hava aracı) Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde hizmete konulduğunu bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeryüzünde, gökyüzünde her zaman ve her yerde vatandaşın güvenliği için çalıştıklarını vurguladı.

Bakan Soylu, "6 silahlı insansız hava aracı, Jandarma Genel Komutanlığımızca teslim alınarak hizmete konuldu. Emeği geçen herkese teşekkürler." açıklamasını yaptı.

