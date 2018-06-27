HABER

6 ülkeden 25 bilim insanı, DEKAMER'de incelemede bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 11:41 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) ve Dalyan Kanalı'nda, Akdeniz'e kıyısı olan 6 ülkeden 25 bilim insanı, 10 gün boyunca incelemelerde bulundu.

6 ülkeden 25 bilim insanı, DEKAMER'de incelemede bulundu

Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) ve Dalyan Kanalı'nda, Akdeniz'e kıyısı olan 6 ülkeden 25 bilim insanı, 10 gün boyunca incelemelerde bulundu.
Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler ve Turizm İşletmecileri Birliği'nin (DOKTOB) desteğiyle gerçekleştirilen organizasyonun ardından Libya, Tunus, Mısır, Lübnan, Arnavutluk ve İspanya'dan gelen konuk 25 bilim insanına, Ortaca'nın Dalyan Mahallesi'ndeki bir otelde gala yemeği verildi. Yemeğe Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, Ortaca Belediye Başkan Vekili Mehmet Ali Avcı, Dalaman Belediye Başkanı CHP'li Muhammet Şaşmaz, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Bekir Erdoğan, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turizm Otelciler Birliği Başkanı Yücel Okutur, DEKAMER Müdürü Yakup Kaska da katıldı. Yemek öncesi katılımcılara sertifikaları verildi.
DEKAMER Müdürü ve Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska, deniz kaplumbağalarının göçmen olduğunu, bu nedenle koruma faaliyetlerinin ülkelerin ortak çalışmasıyla sağlanabileceğini söyledi. Kaska, "Amacımız Akdeniz'deki deniz kaplumbağalarının aynı yöntemle korunması ve izlenmesi. Böyle bir çalışma için DEKAMER'in seçilmiş olması bizler açısından önemli. Demek ki Akdeniz'de DEKAMER uluslararası standartta koruma ve izleme çalışmaları yapıyor ve yapmış olduğu bu çalışmaları Akdeniz'in diğer ülkeleriyle paylaşabilecek bir birikime sahip" dedi.
Libya'dan gelen Deniz Kaplumbağalarını Koruma Koordinatörü Al Mokhtar Saıed ise, "2005'ten beri deniz kaplumbağalarını koruma çalışmaları yapıyoruz. Libya'da yaklaşık 2 bin kilometre gibi bir sahilimiz var. Buradaki benzer çalışmaları aslında biz de yapıyoruz. Yuvalama ve uyduyla izleme gibi. Ama burada farklı çalışmalar da gördük. Hayvanların neden öldüğüne dair çalışmalara katılma imkanı bulduk. Kapasitesi yüksek olan bir merkezin ne kadar işlevsel olabileceğini de gördük. Libya'da bir merkez yapmak adına bunlardan faydalanacağız" diye konuştu.
Tunus'tan gelen doğa koruma görevlisi James Jrijer de DEKAMER ziyaretinin deniz kaplumbağalarının korunması çalışmalarına fayda sağlayacağını belirterek, "Burada beslenme, rehabilitasyon, koruma, yuvalama hakkında bilgi edindik. Bundan sonra biz de bu konudaki birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çünkü aynı türü korumaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLI

6 ülkeden 25 bilim insanı, DEKAMER'de incelemede bulundu6 ülkeden 25 bilim insanı, DEKAMER'de incelemede bulundu6 ülkeden 25 bilim insanı, DEKAMER'de incelemede bulundu6 ülkeden 25 bilim insanı, DEKAMER'de incelemede bulundu

PARTNERGörüntüsü Adriana Lima içinde Dilber Ay yatıyorGörüntüsü Adriana Lima içinde Dilber Ay yatıyor
KKTC'de kayıp İngiliz kız seferberliğiKKTC'de kayıp İngiliz kız seferberliği
Parkta iguana sürpriziParkta iguana sürprizi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Survivor'da ikinci yarı finalist kim oldu? Kıbrıs'taki yarı finali kimler garantiledi?

Survivor'da ikinci yarı finalist kim oldu? Kıbrıs'taki yarı finali kimler garantiledi?

Son dakika! Cehennem Melekleri, Sarallar ve Beşoklara operasyon!

Son dakika! Cehennem Melekleri, Sarallar ve Beşoklara operasyon!

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

Cüneyt Çakır'ın hareketi Arjantin maçına damga vurdu!

Cüneyt Çakır'ın hareketi Arjantin maçına damga vurdu!

İlginizi Çekebilir

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

AKOM’dan İstanbul'da hava durumuyla alakalı kafaları karıştıran açıklama

AKOM’dan İstanbul'da hava durumuyla alakalı kafaları karıştıran açıklama

Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!

Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!

Son dakika! Muharrem İnce'den sosyal medyadan duyurdu: 81 vilayete gideceğim

Son dakika! Muharrem İnce'den sosyal medyadan duyurdu: 81 vilayete gideceğim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adil Öksüz'ün kayınvalidesine istenen ceza belli oldu

Adil Öksüz'ün kayınvalidesine istenen ceza belli oldu

'Biz ne dersek o olacak' diyen MHP'li Sefer Aycan, Bahçeli tarafından görevinden alındı

'Biz ne dersek o olacak' diyen MHP'li Sefer Aycan, Bahçeli tarafından görevinden alındı

Adıyaman'da düşen uçağın pilotun son görüntüleri ortaya çıktı

Adıyaman'da düşen uçağın pilotun son görüntüleri ortaya çıktı

Korkunç olay! Karısını öldürüp, intihar etti

Korkunç olay! Karısını öldürüp, intihar etti

Skandal! Annen ve kızın ölür tehdidi deşifre oldu

Skandal! Annen ve kızın ölür tehdidi deşifre oldu

Fatih Portakal'dan Mustafa Varank'a 3 gün sonra yanıt!

Fatih Portakal'dan Mustafa Varank'a 3 gün sonra yanıt!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.