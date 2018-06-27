6 ülkeden 25 bilim insanı, DEKAMER'de incelemede bulundu

Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) ve Dalyan Kanalı'nda, Akdeniz'e kıyısı olan 6 ülkeden 25 bilim insanı, 10 gün boyunca incelemelerde bulundu.

Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler ve Turizm İşletmecileri Birliği'nin (DOKTOB) desteğiyle gerçekleştirilen organizasyonun ardından Libya, Tunus, Mısır, Lübnan, Arnavutluk ve İspanya'dan gelen konuk 25 bilim insanına, Ortaca'nın Dalyan Mahallesi'ndeki bir otelde gala yemeği verildi. Yemeğe Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, Ortaca Belediye Başkan Vekili Mehmet Ali Avcı, Dalaman Belediye Başkanı CHP'li Muhammet Şaşmaz, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Bekir Erdoğan, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turizm Otelciler Birliği Başkanı Yücel Okutur, DEKAMER Müdürü Yakup Kaska da katıldı. Yemek öncesi katılımcılara sertifikaları verildi.

DEKAMER Müdürü ve Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska, deniz kaplumbağalarının göçmen olduğunu, bu nedenle koruma faaliyetlerinin ülkelerin ortak çalışmasıyla sağlanabileceğini söyledi. Kaska, "Amacımız Akdeniz'deki deniz kaplumbağalarının aynı yöntemle korunması ve izlenmesi. Böyle bir çalışma için DEKAMER'in seçilmiş olması bizler açısından önemli. Demek ki Akdeniz'de DEKAMER uluslararası standartta koruma ve izleme çalışmaları yapıyor ve yapmış olduğu bu çalışmaları Akdeniz'in diğer ülkeleriyle paylaşabilecek bir birikime sahip" dedi.

Libya'dan gelen Deniz Kaplumbağalarını Koruma Koordinatörü Al Mokhtar Saıed ise, "2005'ten beri deniz kaplumbağalarını koruma çalışmaları yapıyoruz. Libya'da yaklaşık 2 bin kilometre gibi bir sahilimiz var. Buradaki benzer çalışmaları aslında biz de yapıyoruz. Yuvalama ve uyduyla izleme gibi. Ama burada farklı çalışmalar da gördük. Hayvanların neden öldüğüne dair çalışmalara katılma imkanı bulduk. Kapasitesi yüksek olan bir merkezin ne kadar işlevsel olabileceğini de gördük. Libya'da bir merkez yapmak adına bunlardan faydalanacağız" diye konuştu.

Tunus'tan gelen doğa koruma görevlisi James Jrijer de DEKAMER ziyaretinin deniz kaplumbağalarının korunması çalışmalarına fayda sağlayacağını belirterek, "Burada beslenme, rehabilitasyon, koruma, yuvalama hakkında bilgi edindik. Bundan sonra biz de bu konudaki birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çünkü aynı türü korumaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.