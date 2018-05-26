"6. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Müsabakaları" iftar programı

İSTANBUL (AA) - Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız, şu ana kadar dünyanın hiçbir yerinde buna benzer bir organizasyonun bulunmadığını bildiklerini belirterek, "Bundan mutluyuz çünkü Okçular Vakfı’nın temel amacı bir taraftan geleneksel Osmanlı Türk okçuluğunu geliştirmek, yaygınlaştırmak ve geleceğe taşımak, diğer taraftan modern okçulukta dünyanın en iyi okçularıyla yarışacak okçuları yetiştirmek." dedi.
Cumhurbaşkanlığı himayelerindeki "6. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Müsabakaları"nın açılışına ithafen düzenlenen iftar programı, Okçular Tekkesi'nde gerçekleştirildi.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Yıldız, şu anda dünyanın en eski ve okçuluğa tahsis edilmiş en büyük meydanında, okçuluk tesisinde bulunduklarını aktararak, bu meydanın Fatih Sultan Mehmet’in sadece okçulara tesis ettiği bir mekan olduğunu söyledi.
Bu anlamda dünyanın en eski okçuluk kulübünün Okçular Vakfı, eski adıyla Okçular Tekkesi olduğunu anlatan Yıldız, "50 ülkeden bugün hem geleneksel hem modern okçulukta sporcularımız bizimle beraber. Bu anlamda da dünyada geleneksel okçulukla modern okçuluğun aynı anda olabildiği başka bir organizasyon yok. Şu ana kadar dünyanın başka hiçbir yerinde buna benzer bir organizasyonun olmadığını biliyoruz. Bundan mutluyuz çünkü Okçular Vakfı’nın temel amacı bir taraftan geleneksel Osmanlı Türk okçuluğunu geliştirmek, yaygınlaştırmak ve geleceğe taşımak, diğer taraftan modern okçulukta dünyanın en iyi okçularıyla yarışacak okçuları yetiştirmek." diye konuştu.
Yıldız, bu yılki yarışmanın 50 ülke ve yaklaşık 500 sporcuyla gerçekleştirileceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye’deki ön elemeleri 4 ayrı bölgede gerçekleştirdik. Malatya’da, Bursa’da, Kastamonu’da ve Konya illerimizde, o illere yakın olan geleneksel okçuların yarışmalarını yapıp ön elemelerini tamamlayıp buraya geldiler. Dünyada farklı siyasi gelişmeler, farklı ekonomik gelişmeler, farklı kültürel gelişmeler var. Fakat dünya tarihi aslında bütün milletlerin ortak tarihidir. Bu anlamda aslında bugün bir tarih de yazıyoruz. 6 yıldır vermek istediğimiz mesajın ana unsuru, bu topraklarda, bu dünyada yaşayanlar, sonuçta hepimiz bir yaratıcının olduğuna ve hepimizin onun kulu olduğuna, eşit birer insan olduğumuza inanıyoruz ve istiyoruz ki bu organizasyonlarda her ülkeden gelen sporcular kendi geleneklerini, kendi kültürlerini, kendi değerlerini buraya taşısınlar. Bu anlamda Türk okçuluğu binlerce yıllık geçmişi olan bir spor.”
Organizasyonun, ülkeler arasında barış ve huzurun tesisine vesile olmasını dileyen Yıldız, etkinliğin bir spor diplomasisi olduğunun altını çizdi.
- 6. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Müsabakaları
6. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Müsabakaları yarın İstanbul'da başlayacak. Okmeydanı'ndaki vakıf tesislerinin ev sahipliği yapacağı ve İstanbul'un fethinin yıl dönümü olan 29 Mayıs'taki final müsabakalarıyla sona erecek organizasyonda, 50 ülkeden dünyanın en iyi 500 okçusu mücadele edecek.
6. Uluslararası Fetih Kupası'nda yarışmacılar, geleneksel ve modern okçuluk olmak üzere 2 dal ve 19 kategoride dereceye girmek için boy gösterecek.
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