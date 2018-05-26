"6. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Müsabakaları" iftar programı

İSTANBUL (AA) - Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız, şu ana kadar dünyanın hiçbir yerinde buna benzer bir organizasyonun bulunmadığını bildiklerini belirterek, "Bundan mutluyuz çünkü Okçular Vakfı’nın temel amacı bir taraftan geleneksel Osmanlı Türk okçuluğunu geliştirmek, yaygınlaştırmak ve geleceğe taşımak, diğer taraftan modern okçulukta dünyanın en iyi okçularıyla yarışacak okçuları yetiştirmek." dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerindeki "6. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Müsabakaları"nın açılışına ithafen düzenlenen iftar programı, Okçular Tekkesi'nde gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Yıldız, şu anda dünyanın en eski ve okçuluğa tahsis edilmiş en büyük meydanında, okçuluk tesisinde bulunduklarını aktararak, bu meydanın Fatih Sultan Mehmet’in sadece okçulara tesis ettiği bir mekan olduğunu söyledi.

Bu anlamda dünyanın en eski okçuluk kulübünün Okçular Vakfı, eski adıyla Okçular Tekkesi olduğunu anlatan Yıldız, "50 ülkeden bugün hem geleneksel hem modern okçulukta sporcularımız bizimle beraber. Bu anlamda da dünyada geleneksel okçulukla modern okçuluğun aynı anda olabildiği başka bir organizasyon yok. Şu ana kadar dünyanın başka hiçbir yerinde buna benzer bir organizasyonun olmadığını biliyoruz. Bundan mutluyuz çünkü Okçular Vakfı’nın temel amacı bir taraftan geleneksel Osmanlı Türk okçuluğunu geliştirmek, yaygınlaştırmak ve geleceğe taşımak, diğer taraftan modern okçulukta dünyanın en iyi okçularıyla yarışacak okçuları yetiştirmek." diye konuştu.