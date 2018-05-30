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6. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 00:41 | Son Güncelleme

Okçular Vakfı'nın tesislerinde düzenlenen organizasyon, final müsabakaları ve ödül töreniyle tamamlandı

İSTANBUL (AA) - Okçular Vakfı tarafından İstanbul'da düzenlenen 6. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışmaları, final müsabakalarıyla İstanbul'da sona erdi.

Okmeydanı'ndaki vakıf tesislerinin ev sahipliği yaptığı ve 50 ülkeden dünyanın en iyi 500 okçusunun mücadele ettiği organizasyonun üçüncü ve son gününe Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Haydar Ali Yıldız, AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang ile diğer davetliler katıldı.

Organizasyonda, geleneksel ve modern okçuluk olmak üzere 2 dal ve 19 kategoride dereceye giren sporculara yapılan törenle ödülleri takdim edildi.

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- Ödül alanlar

6. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışmaları'nda dereceye giren sporcular sırasıyla şöyle:

Geleneksel Genç Kadın: Fatma Durmaz, Sıla Kaynak, İkra Zehra Aracı

Geleneksel Genç Erkek: Mustafa Muaz, Ali Temel, Emir Kayabaş

Geleneksel Büyük Kadın: Hürrem Sultan Özcan, Habibe Yakışık, Güzin Bengü Tekçe

Geleneksel Büyük Erkek: Osman Bacılı, Hasan Koç, Sabdurrahman (Endonezya)

Makaralı Yay Kadın: Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı, Marcella Tonioli (İtalya)

Makaralı Yay Erkek: Muhammed Yetim, Martin Christensen (Danimarka), Mike Schloesser (Hollanda)

Klasik Yay Kadın: Yasemin Ecem Anagöz, Ksenia Perova (Rusya), Tatiana Andreolli (İtalya)

Klasik Yay Erkek: Takaharu Furukawa (Japonya), Jaehun Shin (Güney Kore), Steve Wijler (Hollanda)

Klasik Karışık: Japonya, Güney Kore, Hollanda

Makaralı Karışık: Rusya, Danimarka, Hollanda

Limitsiz Menzil Kadınlar: Şebnem Saliha Çakıroğlu, Valeria Bogarova (Slovakya), Fatma Ayvacı

Limitsiz Menzil Erkekler: Peter Bogar (Slovakya), Cüneyt Öztan, Fatih Yıldız

Limitli Menzil Kadın: Khadijah Qureshy, Iveta Pauliszsova (Slovakya), Şebnem Saliha Çakıroğlu

Limitli Menzil Erkek: Jozsef Laszlo Mionus (Macaristan), Ömer Çağlayan, Volkan Aslan

Siperli Karma Menzil: Ivar Malde (Norveç), Michal Ponist, Sedat Özoğuz

Organik Karma Menzil: Ivar Malde (Norveç), Bjornar Burdahl (Norveç), Bekir Büyüksındır

Minik Kızlar: Hacer Süreyya Vatan, İkbal Uğurlu, Şevval Orhan

Minik Erkekler: Bilal Türk, Mehmet Çağatay Doğan, Enes Demir

Karma Çocuklar: Ayça Azel Bayır, Ubeyde Kayra Başköylü, Meryem Bengisu Kayaz

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