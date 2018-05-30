İSTANBUL (AA) - Okçular Vakfı tarafından İstanbul'da düzenlenen 6. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışmaları, final müsabakalarıyla İstanbul'da sona erdi.

Okmeydanı'ndaki vakıf tesislerinin ev sahipliği yaptığı ve 50 ülkeden dünyanın en iyi 500 okçusunun mücadele ettiği organizasyonun üçüncü ve son gününe Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Haydar Ali Yıldız, AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang ile diğer davetliler katıldı.

Organizasyonda, geleneksel ve modern okçuluk olmak üzere 2 dal ve 19 kategoride dereceye giren sporculara yapılan törenle ödülleri takdim edildi.

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- Ödül alanlar

6. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışmaları'nda dereceye giren sporcular sırasıyla şöyle:

Geleneksel Genç Kadın: Fatma Durmaz, Sıla Kaynak, İkra Zehra Aracı