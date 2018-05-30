İSTANBUL (AA) - Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 6. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışmaları'nın çok başarılı geçtiğini ve dünyanın en iyi okçularının 565 yıl önce olduğu gibi yine İstanbul'da buluştuğunu söyledi.

İstanbul'da Okçular Vakfı'nın tesislerinde düzenlenen 6. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışmaları'nın ödül töreninde açıklamalarda bulunan Erdoğan, Fetih Kupası'nın her sene bir öncekinden daha kaliteli ve üst düzeyde yapıldığını belirtti.

6. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışmaları'nın çok başarılı geçtiğini aktaran Erdoğan, "Fetih Kupası, dünyada örneği olmayan büyüklükte ve alanının en büyük organizasyonu haline geldi. Organizasyonun bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. " dedi.

İstanbul'un fethinin 565. yıl dönümünü kutladıklarını anlatan Bilal Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dünyanın çok çalkantılı bir dönemi yaşadığı bugünlerde silahların kitle imhası için değil, insanları huzur içinde bir arada yaşatabilmek için kullanan fetih ruhuna ihtiyacımız var. Fetih ruhu asla bir işgal zihniyeti ve zulüm anlayışı değildir. Fetih ruhu, insanları huzura kavuşturma ve barış içerisinde yaşatabilme ruhudur. Fetih Kupası'ndaki 50 ülkeden gelen sporcuların ortaya koyduğu bu tablo, fetih ruhunun halen canlı olduğunun ispatı. Üzerinde bulunduğumuz bu bölge, Fatih Sultan Mehmet'in okçuluk için vakfettiği 2 milyon metrekarenin üzerindeki büyük alanın bir parçası. Dünyanın en iyi okçuları, 565 yıl önce olduğu gibi yine İstanbul'dalar. Madalya kazanan sporcuları tebrik ediyorum. Türkiye artık sporun tüm alanlarında sadece ekonomik ve siyasi başarısıyla değil, bölgesinde ve dünyanın her tarafında barışa ve kardeşliğe hizmet etmesini daha da ilerilere taşımaktadır. Okçular Vakfı olarak Türkiye'nin gerçek barış dolu yüzünü daha çok insana ulaştırmak için spor alanındaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gelecek yıl daha iyi bir organizasyonda buluşmayı diliyoruz."