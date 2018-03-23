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6. Uluslararası Filistin Maratonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 20:09 | Son Güncelleme

İşgal altındaki Beytullahim'de düzenlenen Filistin Maratonu'nda dünya genelinden 7 bin kişi işgale dikkati çekmek için koştu - TİKA, bu yıl "Hareket Özgürlüğü" sloganıyla gerçekleştirilen maratonun sponsorları arasında yer aldı - Ukraynalı koşucu 42 kilometreyi 2 saat 45 dakika 56 saniyede tamamlayarak birinci oldu

BEYTULLAHİM (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'ya bağlı Beytullahim kentinde "işgale dikkati çekmek" amacıyla düzenlenen maratonda, Ukraynalı koşucu Yuri Vladigir birinci oldu.

Filistin Olimpiyat Komitesi Başkanı Cibril er-Rucub, dünyanın 72 farklı ülkesinden 7 binin üzerinde spurcunun katıldığı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) da sponsorları arasında yer aldığı maratonun başlangıç işaretini Beytullahim kentindeki Doğuş Kilisesi'nin önünde verdi.

Maratona katılanlar, 42 kilometrelik parkurun dışında, 21, 10 ve 15 kilometrelik aile rotalarında koşma fırsatı buldu.

Bu yıl, "Hareket Özgürlüğü" sloganıyla gerçekleştirilen maratona katılanlar, "Hristiyanlık inancında Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Doğuş Kilisesi'nden başlayarak, Aida Mülteci Kampı'nın içinden geçip, Ayrım Duvarı boyunca ilerledi ve tekrar Doğuş Kilisesi'nin bulunduğu meydana ulaştı.

Katılımcıların bazıları Filistin bayrakları bazıları da İsrail'in Filistin topraklarına uyguladığı işgal ve ihlallere dikkati çeken döviz, pankart ve posterle koşuya katıldı.

Ukraynalı koşucu Yuri Vladigir, 42 kilometreyi 2 saat 45 dakika 56 saniyede tamamlayarak birincilik ipini ilk göğüsleyen isim oldu.

Yarışa katılan Gergir Marani (45), AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl Paskalya Bayramı için Filistin'e geldiğini, karısı ve iki çocuğuyla "maratonun özgürlük mesajına katkıda bulunmak" için koştuklarını söyledi.

TİKA Yetkilisi Rami Sub Leben de TİKA'nın maratonda ter döken yedi bin koşucu için katılım madalyası ve organizasyonda görev yapan 350 gönüllü için yemek sağladığı bilgisini paylaştı.

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Beytüllahim Filistin maraton

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