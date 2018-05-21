İSTANBUL (AA) Diyanet İşleri Başkanlığı'nca, 20 - 27 Mayıs arasında İstanbul'da düzenlenecek olan "Türkiye 6. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" açılış programı ile başladı.

Fatih Camisi'ndeki açılış programına, 70 ülkeden 125 hafız ile Türkiye, Bangladeş, Fas, Makedonya, Bahreyn, Cezayir ve Irak’tan alimler ile vatandaşlar katıldı.

Program, Fatih Camisi İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu’nun Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, yarışmanın 1 hafta boyunca Fatih Camisi'nde icra edileceğini söyledi.

Hafızlık yarışmasının hafta boyunca 11.30 ile 16.00 saatleri arasında yapılacağını belirten Şahin, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasının ise aynı günlerde teravih namazını müteakiben gerçekleşeceğini dile getirdi.

Şahin "Önceki yıllarda düzenlenen Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışmasında dereceye giren ve bu yıl düzenlenen yarışmada dereceye girecek meşhur okuyucular ile memleketimizin güzide okuyucularından müteşekkil dört grupla, Türkiye’nin 33 vilayetine bu güzel tilavetleri sunmak üzere Kuran ayı ramazanda 'Kuran Ziyafeti Programı' düzenlenmektedir." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşcı da bu yıl 6'ncısı düzenlenen yarışmaya Türkiye’de yoğun bir ilginin olduğunu aktararak, Türk halkının yoğun ilgisi sebebiyle yarışmanın bu yıl da icra edileceğini ifade etti.

