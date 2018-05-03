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6. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 00:05 | Son Güncelleme

6. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali başladı

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli Belediyesi'nce "Türk Dünyası" temasıyla düzenlenen "6. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali" başladı.
Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen festival açılışında konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, ilçe halkının sosyal yaşamına kültür sanat çalışmalarıyla katkı sağlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Türk Dünyası' temasının ana amacı zulme karşı bir haykırıştır. Küresel güçler her ne kadar bizleri ayrı düşürmek, yok etmek için uğraşsalar da gönül dünyamız arasındaki mesafeleri hiçbir zaman yok etmeyi başaramamışlardır." diye konuştu.
Keskin, dün olduğu gibi bugün de kardeşleriyle kendilerini ayırmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini vurgulayarak, şunları söyledi:
"Kardeşlerimizle gönül ve vicdan dünyamız bin seneden bu yana aynı acıları, aynı sevinçleri ve aynı duyguları yaşamayı başarmıştır. Bizler aynı hedefe ok atan çeriler olmak, Allah’a, dostlarına ve adalete düşmanlık edenler karşısında saf bağlayıp sıra dağlar gibi durmanın yüce bir erdem olduğunu bilincine vardıkça bizleri dün olduğu gibi bugün de ve gelecekte kimsenin ayırmaya gücü yetmeyecektir."
Konuşmanın ardından şairler şiirlerini okudu.
Festivalde 17 ülkeden 38 şair, 4 gün boyunca şiirseverlerle buluşacak.

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Anahtar Kelimeler:
6. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin Türk Dünyası

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