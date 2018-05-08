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6. Uluslararası Kayseri Altınçınar Film Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 22:36 | Son Güncelleme

Yönetmen Aida Begic’in son filmi “Bırakma Beni" ile başlayan festivalde, oyuncu Menderes Samancılar'a "Yaşam Boyu Onur Ödülü" verildi

KAYSERİ (AA) - 6. Uluslararası Kayseri Altınçınar Film Festivali'nin açılış galası gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı desteğiyle düzenlenen, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Anadolu Sinemacılar Derneği ve Yücel Çakmaklı Film Atölyesi tarafından gerçekleştirilen festivalin açılış galası için bir alışveriş merkezinin sinema salonunda tören düzenlendi.

Galada konuşan Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, bir toplumun gelişmişlik ve refah düzeyini gösteren en önemli unsurlardan birinin sanat, estetik ve kalitede geldiği nokta olduğunu söyledi.

Bu bilinçle sanatsal faaliyetlerin her dalını desteklediklerini ifade eden Kamçı, "Festivalin çok kültürlülüğü, kadimliliği, köklü bir geçmişi ifade eden çınar ağacıyla Kayseri'yi özdeşleştirmesi, organizasyona ayrı bir anlam katmaktadır. Festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Festival Yönetmeni Kerim Abanoz da festivale 25 ülkeden film başvurusu yapıldığını belirterek, "Bu yıl festivalimize 305 film başvurusu yapıldı. Bu bizim için çok önemli. Aynı zamanda yarışma dışı bölümlerde, yarışma dışı özel belgesel film gösterimleri, uzun metraj film gösterimleri ve çocuk hakları özel bölümleri gerçekleştireceğiz. Festival bu yıl 8-13 Mayıs arasında gerçekleştirilecek. Tamamı sinema salonunda gerçekleşecek etkinliklere bütün halkımızı bekliyoruz." diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de Kayseri'nin bir çok yönüyle Türkiye'ye örnek olduğunu, bununla her zaman övündüklerini belirtti.

Törende, oyuncu Menderes Samancılar'a "Yaşam Boyu Onur Ödülü", oyuncu Sadi Çilingir ve Macit Koper'e ise "Türk Sineması Emek Ödülü" verildi.

Festival çerçevesinde Bosna Hersekli yönetmen Aida Begic’in son projesi olan “Bırakma Beni’’ adlı filmin gösterimi yapıldı.

6. Uluslararası Kayseri Altınçınar Film Festivali, 13 Mayıs'ta düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

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