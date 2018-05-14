6. Uluslararası Kayseri Film Festivali

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de altıncısı düzenlenen Uluslararası Kayseri Altınçınar Film Festivali ödül töreniyle sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı desteğiyle düzenlenen, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Anadolu Sinemacılar Derneği ve Yücel Çakmaklı Film Atölyesi tarafından gerçekleştirilen festivalin kapanış galası için Kadir Has Kongre ve Sanat Merkezi'nde tören düzenlendi.

Festival Yönetmeni Kerim Abanoz, festivale 305 filmin başvuru yaptığını ancak bugün en iyileri belirlemek için bir araya geldiklerini söyledi.

Festivale, 25 ülkeden film başvurusunun yapıldığını belirten Abanoz, şunları kaydetti:

"Ben buraya ekip adına çıktım ama tamamı gönüllü olan festival ekibine çok teşekkür ediyorum. Festivale altı yıl önce başladık. Yalnız bu yolculuk çok uzun yıllara gidiyor. Organizasyonda bizlere destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Festivalde yarışan tüm filmlere ve film ekiplerine başarılar diliyorum."