HABER

6. Uluslararası Kayseri Film Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 00:12 | Son Güncelleme

Festivalde, "Altınçınar En İyi Film" ve "En İyi Senaryo" ödüllerini Micheal Önder'in yazıp yönettiği Taksim Hold'em aldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de altıncısı düzenlenen Uluslararası Kayseri Altınçınar Film Festivali ödül töreniyle sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı desteğiyle düzenlenen, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Anadolu Sinemacılar Derneği ve Yücel Çakmaklı Film Atölyesi tarafından gerçekleştirilen festivalin kapanış galası için Kadir Has Kongre ve Sanat Merkezi'nde tören düzenlendi.

Festival Yönetmeni Kerim Abanoz, festivale 305 filmin başvuru yaptığını ancak bugün en iyileri belirlemek için bir araya geldiklerini söyledi.

Festivale, 25 ülkeden film başvurusunun yapıldığını belirten Abanoz, şunları kaydetti:

"Ben buraya ekip adına çıktım ama tamamı gönüllü olan festival ekibine çok teşekkür ediyorum. Festivale altı yıl önce başladık. Yalnız bu yolculuk çok uzun yıllara gidiyor. Organizasyonda bizlere destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Festivalde yarışan tüm filmlere ve film ekiplerine başarılar diliyorum."

Jüri Başkanı Burçak Evren ise festivallerin birçok kurumun destekleriyle yapıldığını dile getirerek, emeği geçenlere ve gönüllü olarak çalışan üniversite öğrencilerine teşekkür etti.

195 kısa film, 87 belgesel film ve 23 uzun metrajlı filmin katıldığı festival, ödül töreninin ardından şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın konseriyle sona erdi.

Törene, Kayseri Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, İl Kültür Turizm Müdürü İsmet Taymuş, ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, yönetmenler, oyuncular ile davetli ve misafirler katıldı.

- Ödüller

Festivalde, "Altınçınar En İyi Film" ve "En İyi Senaryo" ödüllerini Michael Önder'in yazıp yönettiği Taksim Hold'em aldı. "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü Dört Köşeli Üçgen'deki performansıyla Mustafa Dinç, "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü de Taksim Hold'em'deki rolüyle Damla Sönmez kazandı.

"En İyi Kısa Film" ödülü Voice'e, "Jüri Özel Ödülü" In Love With Cinema'ya, "Çocuk Hakları Ödülü" Kayabike'ye verildi.

"En İyi Belgesel" ödülünü I Forget Myself Somewhere, "En İyi Yönetmen" ödülünü Sarı Sıcak ile Fikret Reyhan, "En İyi Görüntü Ödülü"nü Dört Köşeli Üçgen aldı.

Muharrem İnce'ye sürpriz! Mitingde duygu dolu anlarMuharrem İnce'ye sürpriz! Mitingde duygu dolu anlar
'İnce yol aldı, Akşener geri kaldı''İnce yol aldı, Akşener geri kaldı'
Muharrem İnce hakkında 19 Mayıs detayı!Muharrem İnce hakkında 19 Mayıs detayı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
altınçınar film festivali festival film Kayseri Kerim Abanoz yönetmen

En Çok Okunan Haberler

Emeklilere 1000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Tarih belli oldu

Emeklilere 1000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Tarih belli oldu

MAÇ ÖZETİ | Osmanlıspor 2 - 3 Beşiktaş (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Osmanlıspor 2 - 3 Beşiktaş (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

37 yaşına kadar aşk yaşamayan Joseph itiraf etti: Pişmanım

37 yaşına kadar aşk yaşamayan Joseph itiraf etti: Pişmanım

Soma faciasında madenci Erdal Kocabıyık’a tekme atan Yusuf Yerkel özür diledi

Soma faciasında madenci Erdal Kocabıyık’a tekme atan Yusuf Yerkel özür diledi

O ülkede askerler korkunç tecavüzleri anlattı... 'Regl olmamıza izin vermediler'

O ülkede askerler korkunç tecavüzleri anlattı... 'Regl olmamıza izin vermediler'

İlginizi Çekebilir

Soma faciasında madenci Erdal Kocabıyık’a tekme atan Yusuf Yerkel özür diledi

Soma faciasında madenci Erdal Kocabıyık’a tekme atan Yusuf Yerkel özür diledi

Atatürk Havalimanı'nda korku dolu dakikalar! Uçaklar apronda çarpıştı

Atatürk Havalimanı'nda korku dolu dakikalar! Uçaklar apronda çarpıştı

FETÖ'nün kritik ismi İzmir'de yakalandı

FETÖ'nün kritik ismi İzmir'de yakalandı

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Alaattin Çakıcı'dan Devlet Bahçeli'ye 'af' teşekkürü

Alaattin Çakıcı'dan Devlet Bahçeli'ye 'af' teşekkürü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Soma faciasında madenci Erdal Kocabıyık’a tekme atan Yusuf Yerkel özür diledi

Soma faciasında madenci Erdal Kocabıyık’a tekme atan Yusuf Yerkel özür diledi

Atatürk Havalimanı'nda korku dolu dakikalar! Uçaklar apronda çarpıştı

Atatürk Havalimanı'nda korku dolu dakikalar! Uçaklar apronda çarpıştı

FETÖ'nün kritik ismi İzmir'de yakalandı

FETÖ'nün kritik ismi İzmir'de yakalandı

Ankara metrosunda şoke eden ölüm!

Ankara metrosunda şoke eden ölüm!

Balıkesir’de feci kaza: 19 yaralı

Balıkesir’de feci kaza: 19 yaralı

Nüfus müdürlüklerinde seçim yoğunluğu

Nüfus müdürlüklerinde seçim yoğunluğu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.