6. Uluslararası Kayseri Film Festivali

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de altıncısı düzenlenen Uluslararası Kayseri Altınçınar Film Festivali ödül töreniyle sona erdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı desteğiyle düzenlenen, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Anadolu Sinemacılar Derneği ve Yücel Çakmaklı Film Atölyesi tarafından gerçekleştirilen festivalin kapanış galası için Kadir Has Kongre ve Sanat Merkezi'nde tören düzenlendi.
Festival Yönetmeni Kerim Abanoz, festivale 305 filmin başvuru yaptığını ancak bugün en iyileri belirlemek için bir araya geldiklerini söyledi.
Festivale, 25 ülkeden film başvurusunun yapıldığını belirten Abanoz, şunları kaydetti:
"Ben buraya ekip adına çıktım ama tamamı gönüllü olan festival ekibine çok teşekkür ediyorum. Festivale altı yıl önce başladık. Yalnız bu yolculuk çok uzun yıllara gidiyor. Organizasyonda bizlere destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Festivalde yarışan tüm filmlere ve film ekiplerine başarılar diliyorum."
Jüri Başkanı Burçak Evren ise festivallerin birçok kurumun destekleriyle yapıldığını dile getirerek, emeği geçenlere ve gönüllü olarak çalışan üniversite öğrencilerine teşekkür etti.
195 kısa film, 87 belgesel film ve 23 uzun metrajlı filmin katıldığı festival, ödül töreninin ardından şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın konseriyle sona erdi.
Törene, Kayseri Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, İl Kültür Turizm Müdürü İsmet Taymuş, ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, yönetmenler, oyuncular ile davetli ve misafirler katıldı.
- Ödüller
Festivalde, "Altınçınar En İyi Film" ve "En İyi Senaryo" ödüllerini Michael Önder'in yazıp yönettiği Taksim Hold'em aldı. "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü Dört Köşeli Üçgen'deki performansıyla Mustafa Dinç, "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü de Taksim Hold'em'deki rolüyle Damla Sönmez kazandı.
"En İyi Kısa Film" ödülü Voice'e, "Jüri Özel Ödülü" In Love With Cinema'ya, "Çocuk Hakları Ödülü" Kayabike'ye verildi.
"En İyi Belgesel" ödülünü I Forget Myself Somewhere, "En İyi Yönetmen" ödülünü Sarı Sıcak ile Fikret Reyhan, "En İyi Görüntü Ödülü"nü Dört Köşeli Üçgen aldı.
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