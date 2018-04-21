HABER

6. Uluslararası Uçurtma Festivali’ne İstanbullulardan yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 20:05 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 6.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 6. İstanbul Uluslararası Uçurtma Festivali’ne ilgi yoğun oldu. Çocuklar ile ailelerin doldurduğu Maltepe sahilindeki festival, renkli uçurtmalara ve eğlenceli gösterilere sahne oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Uçurtmacılar Derneği’nin işbirliğiyle gerçekleştirilen 6. İstanbul Uluslararası Uçurtma Festivali, 10 ülkeden 20’yi aşkın profesyonel uçurtmacıyı İstanbul’da buluşturuyor. Maltepe Sahili’nde düzenlen festivalin ilk gününe İstanbullular yoğun ilgi gösterdi. Birbirinden renkli uçurtmaların gökyüzünde süzüldüğü festivalde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hediye ettiği uçurtmalara ilgi de büyüktü.
Sahne gösterilerine geniş yer verilen festivalde, jonglörden kuklaya, illüzyondan palyaçoya kadar pek çok gösteri sahneledi. Etkinlik süresince alanda yapılan animasyon gösterileri festivale renk kattı. Vatandaşlar, güzel bir İstanbul gününde ailece doyasıya eğlendi.

Festivalin 2’nci gününde uçurtmacılar için yarışmalara düzenlenecek
Festivalin 2. gününde profesyonel uçurtmacılar için yarışmalar düzenlenecek. Uçurtmacıların çeşitli kriterlerde değerlendirileceği yarışmada, en güzel uçurtma (sanatsal uçurtmalar), en iyi performans (sportif ve savaşçı uçurtmalar), en büyük uçurtma ve minyatür uçurtma kriterlerinde değerlendirmeler yapılacak.

Birçok ülkeden uçurtmacılar gösteri yapacak
Festivale Türkiye’nin yanı sıra Hindistan, Kolombiya, Kamboçya, Endonezya, Zambiya, Avustralya, Polonya, İtalya ve Malezya’dan gelen uçurtmacılar, uçurtma gösterileri yapacaklar. Türk uçurtmacılar için düzenlenen yarışmada ise en yükseğe çıkan uçurtma, en güzel uçurtma ve en ilginç uçurtma kriterleri değerlendirilecek.
Festivalde, İstanbul Uçurtmacılar Derneği’nin Türk Uçurtma Takımı, Türkiye’nin en büyük uçurtması olan 60 metrekarelik dev Türk bayrağı uçurtması ile gösteri yapacak. Uçurtma takımı, gökyüzünden şekerler, çikolatalar, oyuncaklar yağdıracak.

98 yıl önce bugün Atatürk bu emri verdi!98 yıl önce bugün Atatürk bu emri verdi!
Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!
Eski bakan cinayetinde 'peçete' detayı!Eski bakan cinayetinde 'peçete' detayı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'

Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'

Müthiş iddia: Abdullah Gül, Erdoğan anketini gördü adaylıktan vazgeçti

Müthiş iddia: Abdullah Gül, Erdoğan anketini gördü adaylıktan vazgeçti

Alanyaspor 2 - 3 Galatasaray maç özeti (Puan durumu)

Alanyaspor 2 - 3 Galatasaray maç özeti (Puan durumu)

Zeynep Beşerler'in bu görüntüleri olay oldu

Zeynep Beşerler'in bu görüntüleri olay oldu

İYİ Parti erken seçime girebiliyor mu? Aytun Çıray'dan YSK ve Yargıtay açıklaması!

İYİ Parti erken seçime girebiliyor mu? Aytun Çıray'dan YSK ve Yargıtay açıklaması!

24 haziran seçim kararının ardından CHP ve İYİ Parti bir araya gelecek

24 haziran seçim kararının ardından CHP ve İYİ Parti bir araya gelecek

İlginizi Çekebilir

İYİ Parti erken seçime girebiliyor mu? Aytun Çıray'dan YSK ve Yargıtay açıklaması!

İYİ Parti erken seçime girebiliyor mu? Aytun Çıray'dan YSK ve Yargıtay açıklaması!

AK Partili Elitaş'tan İyi Parti yorumu: Kusura bakmasın, bir sonraki seçime hazırlanması gerekir

AK Partili Elitaş'tan İyi Parti yorumu: Kusura bakmasın, bir sonraki seçime hazırlanması gerekir

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Affetmeyiz!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Affetmeyiz!

Müthiş iddia: Abdullah Gül, Erdoğan anketini gördü adaylıktan vazgeçti

Müthiş iddia: Abdullah Gül, Erdoğan anketini gördü adaylıktan vazgeçti

24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!

24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: 'Herkes boyunun ölçüsünü alacak'

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: 'Herkes boyunun ölçüsünü alacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, NTV canlı yayınında 24 Haziran'daki erken seçimle ilgili çarpıcı açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, NTV canlı yayınında 24 Haziran'daki erken seçimle ilgili çarpıcı açıklamalar

İYİ Parti erken seçime girebiliyor mu? Aytun Çıray'dan YSK ve Yargıtay açıklaması!

İYİ Parti erken seçime girebiliyor mu? Aytun Çıray'dan YSK ve Yargıtay açıklaması!

Amasya'da yol kontorolünde fark edildi! Jandarma lüks araca el koydu

Amasya'da yol kontorolünde fark edildi! Jandarma lüks araca el koydu

Yaz bir tülü gelmiyor! Kars'tan sonra Van da beyazlara büründü

Yaz bir tülü gelmiyor! Kars'tan sonra Van da beyazlara büründü

Ağrı'da kırmızı listede yer alan terörist öldürüldü

Ağrı'da kırmızı listede yer alan terörist öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.