6. Uluslararası Uçurtma Festivali’ne İstanbullulardan yoğun ilgi

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 6. İstanbul Uluslararası Uçurtma Festivali’ne ilgi yoğun oldu. Çocuklar ile ailelerin doldurduğu Maltepe sahilindeki festival, renkli uçurtmalara ve eğlenceli gösterilere sahne oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Uçurtmacılar Derneği’nin işbirliğiyle gerçekleştirilen 6. İstanbul Uluslararası Uçurtma Festivali, 10 ülkeden 20’yi aşkın profesyonel uçurtmacıyı İstanbul’da buluşturuyor. Maltepe Sahili’nde düzenlen festivalin ilk gününe İstanbullular yoğun ilgi gösterdi. Birbirinden renkli uçurtmaların gökyüzünde süzüldüğü festivalde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hediye ettiği uçurtmalara ilgi de büyüktü.

Sahne gösterilerine geniş yer verilen festivalde, jonglörden kuklaya, illüzyondan palyaçoya kadar pek çok gösteri sahneledi. Etkinlik süresince alanda yapılan animasyon gösterileri festivale renk kattı. Vatandaşlar, güzel bir İstanbul gününde ailece doyasıya eğlendi.

Festivalin 2’nci gününde uçurtmacılar için yarışmalara düzenlenecek

Festivalin 2. gününde profesyonel uçurtmacılar için yarışmalar düzenlenecek. Uçurtmacıların çeşitli kriterlerde değerlendirileceği yarışmada, en güzel uçurtma (sanatsal uçurtmalar), en iyi performans (sportif ve savaşçı uçurtmalar), en büyük uçurtma ve minyatür uçurtma kriterlerinde değerlendirmeler yapılacak.