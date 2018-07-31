6. Vakfıkebir Ekmek Kültür ve Sanat Festivali

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde 6. Ekmek Kültür ve Sanat Festivali bu yıl 3-5 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.

Vakfıkebir Kaymakamı Mesut Yakuta, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, festivalin iyi geçmesi ve vatandaşların eğlenmesi için yoğun hazırlık yaptıklarını söyledi.

Festivallerin, vatandaşların bir araya gelmesi için fırsat olduğunu belirten Yakuta, "Vakfıkebir ekmeği dünyaca klasikleşmiş ve kalitesi açısından son derece güzel bir ekmek. Belediye başkanımızın yaptığı çalışmalar neticesinde artık coğrafi işaretini alma aşamasındayız. Bunu da aldığımız zaman inşallah ekmeğimizi koruma ve reklamını yapma anlamında da güzel bir çalışma olacak." dedi.

Yakuta, festivalin çok güzel geçmesini beklediklerini aktararak, "İnşallah vatandaşlarımız bir araya gelip eğlenecek ve kaynaşacaklar. Festivalimiz kültürümüzü, sanatımızı, ekmeğimizi ve aynı zamanda da bölgemizin güzelliği olan tereyağımızı tanıtma açısından bir fırsat olacak." diye konuştu.

- "Vakfıkebir, ekmeği ile hem Türkiye'de hem de ulusal çapta marka oldu"