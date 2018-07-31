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6. Vakfıkebir Ekmek Kültür ve Sanat Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 15:30 | Son Güncelleme

Vakfıkebir Kaymakamı Mesut Yakuta: - "Festivalimiz kültürümüzü, sanatımızı, ekmeğimizi ve aynı zamanda da bölgemizin güzelliği olan tereyağımızı tanıtma açısından bir fırsat olacak" - Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta: - "3 Ağustos itibarıyla Vakfıkebir ekmeğinin coğrafi işaretini almış olacağız"

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde 6. Ekmek Kültür ve Sanat Festivali bu yıl 3-5 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.

Vakfıkebir Kaymakamı Mesut Yakuta, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, festivalin iyi geçmesi ve vatandaşların eğlenmesi için yoğun hazırlık yaptıklarını söyledi.

Festivallerin, vatandaşların bir araya gelmesi için fırsat olduğunu belirten Yakuta, "Vakfıkebir ekmeği dünyaca klasikleşmiş ve kalitesi açısından son derece güzel bir ekmek. Belediye başkanımızın yaptığı çalışmalar neticesinde artık coğrafi işaretini alma aşamasındayız. Bunu da aldığımız zaman inşallah ekmeğimizi koruma ve reklamını yapma anlamında da güzel bir çalışma olacak." dedi.

Yakuta, festivalin çok güzel geçmesini beklediklerini aktararak, "İnşallah vatandaşlarımız bir araya gelip eğlenecek ve kaynaşacaklar. Festivalimiz kültürümüzü, sanatımızı, ekmeğimizi ve aynı zamanda da bölgemizin güzelliği olan tereyağımızı tanıtma açısından bir fırsat olacak." diye konuştu.

- "Vakfıkebir, ekmeği ile hem Türkiye'de hem de ulusal çapta marka oldu"

Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta ise kentlerin kendilerine ait özellikleri ve markaları olduğunu ifade etti.

Vakfıkebir'in, ekmeği ile hem Türkiye'de hem de ulusal çapta marka olduğunu vurgulayan Balta, bu olgunun daha da ön plana çıkarılması için böyle bir festivali hayata geçirdiklerinin altını çizdi.

Balta, festivalin önemine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ekmek dünyada en fazla israfı olan gıda ürünü. Biz buna da dikkati çekmek istiyoruz. Vakfıkebir ekmeği hem büyüklüğü açısından hem de içeriğinde kullanılan ekşi mayadan dolayı lezzetinde farklılık var ve saklama süresi oldukça uzun. Dolayısıyla ekmek israfının da önüne geçmek için festivalde Vakfıkebir ekmeğinin önemli olduğunu vurgulamak istiyoruz. Bu algıyı da toplumla paylaşmak istiyoruz."

Coğrafi işaretin öneme ilişkin ise Balta, "Vakfıkebir ekmeğiyle alakalı müracaatımızı yaptık. İnşallah 2 Ağustos itibarıyla askıdan iniyor. 3 Ağustos itibarıyla Vakfıkebir ekmeğinin coğrafi işaretini almış olacağız. Bu da çok önemli bir gelişme." dedi.

Balta, festivalde İrem Derici, Zeynep Başkan, Sinan Yılmaz, Yasemin Yıldız, Bizim Gönül, Ferhat Sağlam, Adnan Yılmaz, Onay Şahin, Serkan Aydın, Buğrahan Denizoğlu ve Sultan Bekçi'nin sahne alacağını söyledi.

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