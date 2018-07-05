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6 yaşındaki kız çocuğuna okulda darp iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 19:59 | Son Güncelleme

  BAĞCILAR'da bir anaokulunun yaz okuluna devam eden 6 yaşındaki I.Ö.

Buse ÖZEL - Alper KORKMAZ, İSTANBUL, (DHA) BAĞCILAR'da bir anaokulunun yaz okuluna devam eden 6 yaşındaki I.Ö. iddiaya göre geçtiğimiz salı günü eve vücudunda morluklar ile geldi. Çocuklarının vücudunda gördüğü morlukların nedenini soran anne Duygu Ö. ve baba Tamer Ö. kızlarından "Ne olduğunu hatırlamıyorum" şeklinde yanıt aldı. Zorlamaları üstüne okulda öğretmenlerinin kendisini dövdüğünü söylemesi üzerine anne baba kızlarını Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürerek darp raporu aldı.

"KIZIM NE OLDUĞUNU HATIRLAMADIĞINI SÖYLÜYOR"

Ardından okul müdürünü arayarak kamera kayıtlarını istediklerini söyleyen baba Tamer Ö. kamera kayıtlarının tutulmadığını, sadece anlık çekimler yapıldığının söylenmesi üzerine Bağcılar Çocuk Büro Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu. Okul yetkilileri ve sahiplerinin ifadesinin alındığı öğrenilirken baba Tamer Ö. iddialarını şöyle dile getirdi: "Eşim çocuğu okuldan almaya gitti. Eşimin işyeri okulun hemen yanında. İşyerine gittiğinde çocuğumun göğüs bölgesinde bir iz görüyor. Kızım hatırlamadığını söylüyor. Sonra çocuğun üstünü çıkartıyor. Üstündeki izleri görüyor. İlk başta konduramıyor çünkü okula çok güveniyorduk biz. Sonra öğretmenini arıyor eşim ve öğretmenini ona 'Parkta olmuş olabilir' diyor. Saat 22.00'de alıp çocuğumu Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittim ve vakit kaybetmemek için darp raporu aldım" Hiçbir çocuğun şiddeti hak etmediğini söyleyen anne Duygu Ö. ise, "Çocuğum yaramaz da olsa yapamazlar. Hiçbir çocuk hiçbir gerekçe ile bu hale getirilemez. Benim çocuğum o okulu ateşe dahi vermiş olsaydı yine böyle bir davranışı hak etmezdi" dedi.

"5 YILDIR BURADA ÇALIŞIYORUM HİÇ BÖYLE BİR SORUN İLE KARŞILAŞMADIM"

Okulda çalışan bir görevli ise "O gün çocuklar parkta eğlendiler ben de başka bir şey görmedim. 5 yıldır burada çalışıyorum hiç böyle bir sorun ile karşılaşmadım daha önce" dedi. Küçük kızın ailesinin avukatı İlyas Harmandalı, yasal sürecin başladığını ifade etti.

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