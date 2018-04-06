6 yıl önceki köprü faciasında ölen 15 kişi dualarla anıldı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 6 yıl önce çöken köprü faciasında ölen 15 kişi dualarla anıldı.

Olay 6 Nisan 2012 günü Çaycuma ilçesinde meydana geldi. İlçe girişinde bulunan 252 metrelik köprünün 48 metrelik bölümü bir anda çöktü. Bu sırada köprüde yürüyen 4 kişi ve bir minibüs köprüyle birlikte Filyos Irmağı’na düştü. Dönemin Belediye Başkanı Gülşen’in babası Kemal Gülşen’in yanı sıra ulaşılan 11 kişinin cenazesi ise defnedilirken aradan geçen 6 yıla rağmen kayıp 4 kişiye halen ulaşılamadı.

Facianın yıl dönümünde, belediye tarafından yaptırılan 6 Nisan Anıtı önünde anma töreni gerçekleştirildi. Kur-an’ı Kerim ve duaların okunduğu törene Çaycuma İlçe Kaymakamı Serkan Keçeli, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selçuk Özen, İlçe Müftüsü Mahut Rauf Arcaklıoğlu, hayatını kaybedenlerin aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Yapılan duaların ardından Filyos Irmağı’na karanfil bırakıldı.

Yakınlarını kaybedenler de anma törenine katıldı

Faciada kardeşi ve eşi Necati Azaklıoğlu’nu da kaybeden Azime Azaklıoğlu tören boyunca gözyaşı döktü. Azaklıoğlu, “Bugün 6 yıl oldu ama 6 gün gibi aynı. Eşim, kardeşim ve yeğenimi kaybettim” diye konuştu.

Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, “Faciada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerine de sabırlar diliyorum. Biz vefa duygumuzu göstermeye devam edeceğiz. Allah facialardan kazalardan milletimizi, ülkemizi korusun” diye konuştu.

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ise “6 yıl önce yaşadığımız bu üzücü, bütün Türkiye’yi yaralayan bu kazanın 6. yıldönümündeyiz. İlginç bir tesadüf Cuma günü olmuştu, bugün de Cuma gününe denk geldi. Amacımız hem ölenlere dua göndermek diğer taraftan da bir farkındalık oluşturmak ve dikkat çekmek. Bu tür kazaların olmaması için hem temennilerde bulunmak hem de gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak. Bizler bu acılarımızı unutmadıkça yeni kazaların olmasını önleyeceğiz diye düşünüyorum. İyi günlerde güzel günlerde bir arada olduğumuz gibi böyle günlerde de Çaycuma halkıyla bir arada olduk. Kazalar konusunda herkese daha dikkatli olmalarını, gerekli emniyet tedbirlerini alması gerektiğini düşünüyorum” diye ifade etti.