6 yılda iki gözünden 103 ameliyat oldu

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da doğumundan itibaren iki gözünden 103 ameliyat geçiren ve sol gözünü kaybeden Sedat Tümkaya (6), kararmak üzere olan sağ gözüne ışık olacak yardım elini bekliyor. İşçi Emin Fasih (36) ve ev kadını Nahide Tümkaya (35) çiftinin tek çocukları Sedat'ın doğumdan itibaren ömrü hastanelerde geçti. Henüz yaşını doldurmamışken iki gözündeki küçük lekeleri fark eden ailesi, minik Sedat'ı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürerek muayene ettirdi. Doktorlar gözdeki lekelerin katarakta bağlı olduğunu ve Sedat'ın göz tansiyonunun aşırı derecede yüksek olduğunu söyledi. 6 YILDA 103 AMELİYAT Sedat 2 yaşına geldiğinde aile ameliyat için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Ameliyatla sol gözüne mercek takılan Sedat, bu kez Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tetkiklerde sağ gözüne tüp takılması gerektiği, aksi halde sağ gözde görme yetisini kaybedeceği söylendi. Tedavi için çareler arayan aile, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi, İzmir, Gaziantep, Manisa ve Bursa'da özel hastanelere de başvurdu. Minik Sedat, 6 yılda 103 ameliyat geçirdi. 2016 yılında sol gözde görme yetisini tamamen kaybeden Sedat'ın sağ gözünün görme oranı da yüzde 20'ye düştü. Özel bir klinikte 4 bin 500 TL'ye yaptırdığı özel mercekli gözlükle sağ gözün görme oranını bir miktar artırdıklarını belirten Emin Fasih Tümkaya, bakımı zor olduğu için oğlunu okula da gönderemediğini anlattı. Tedavi sürecinde hastanelere gidip gelmekten hem maddi hem psikolojik olarak çok yıprandıklarını, artık güçlerinin kalmadığını belirten Emin Fasih Tümkaya, oğlunun görebilmesi için 6 yılda yardımlar ve birikimleri dahil 200 bin TL'ye yakın para harcadıklarını söyledi. 'GÖREBİLEN TEK GÖZÜNÜ KURTARMAK İÇİN 20 BİN TL'YE İHTİYAÇ VAR' Asgari ücretle çalışıp ancak geçinebildiklerini belirten Tümkaya, “Oğlumun gören tek gözünü kurtarmak için tüp takılması gerekiyor. Tüp takılınca görme oranı biraz daha artacak ve tansiyonu normale inecek. Bu ameliyat için 20 bin TL isteniyor ancak benim bunu karşılayacak durumum artık kalmadı" dedi. Yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen yüzünden gülümsemeyi eksik etmeyen Sedat ise tek arkadaşı muhabbet kuşu 'Maviş' ile moral buluyor. Okula gitmek istediğini belirten Sedat, “İki gözümün de görmesini istiyorum" dedi.

