60. geleneksel ÖNDER iftarı

İSTANBUL (AA) - ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nin 60. geleneksel iftarı, İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yapıldı.

İftarda konuşan ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu, okulun ilk açılan imam hatip lisesi olduğunu hatırlatarak, kurulmasında emeği geçenleri rahmetle andıklarını dile getirdi.

Bekiroğlu, okulun yeniden inşa edilmesine katkı sağlayan ve bu okulun mezunu olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve hayırseverlere de teşekkür etti.

Bu ramazanın temasının Kudüs olduğunu belirten Bekiroğlu, yaşanan son gelişmelere değinerek "Bizler dimdik ayakta durdukça, yılmadan, usanmadan yolumuza devam ettikçe, her bir fert üzerimize düşeni yaptıkça Allah'ın izni ile Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da Siyonistler ve onların destekçileri olan emperyalistler başarılı olamayacaklar. Ancak bunun için bizlere görev düşüyor. Kudüs'ü yüreğimizde, zihnimizde ve uygulamalarımızda yaşatmamız gerekiyor. 'Kudüs'te hep beraber iftar yapacağımız günler yakındır' dileğiyle Rabbimizden niyazda bulunuyoruz." şeklinde konuştu.