60. geleneksel ÖNDER iftarı

İSTANBUL (AA) - ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nin 60. geleneksel iftarı, İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yapıldı.
İftarda konuşan ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu, okulun ilk açılan imam hatip lisesi olduğunu hatırlatarak, kurulmasında emeği geçenleri rahmetle andıklarını dile getirdi.
Bekiroğlu, okulun yeniden inşa edilmesine katkı sağlayan ve bu okulun mezunu olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve hayırseverlere de teşekkür etti.
Bu ramazanın temasının Kudüs olduğunu belirten Bekiroğlu, yaşanan son gelişmelere değinerek "Bizler dimdik ayakta durdukça, yılmadan, usanmadan yolumuza devam ettikçe, her bir fert üzerimize düşeni yaptıkça Allah'ın izni ile Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da Siyonistler ve onların destekçileri olan emperyalistler başarılı olamayacaklar. Ancak bunun için bizlere görev düşüyor. Kudüs'ü yüreğimizde, zihnimizde ve uygulamalarımızda yaşatmamız gerekiyor. 'Kudüs'te hep beraber iftar yapacağımız günler yakındır' dileğiyle Rabbimizden niyazda bulunuyoruz." şeklinde konuştu.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ise İslam dünyasının birçok yerinde Müslümanların zulüm altında olduğunu dile getirerek, ramazanın kurtuluşa vesile olmasını diledi.
Ankara'nın en eski imam hatip lisesi olan Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduğunu aktaran Destici, şunları kaydetti:
"Bizler imam hatiplerin kapatıldığı günleri gördük. İmam hatiplilerin önüne engeller konulduğu, üniversitelere, bazı meslek gruplarına alınmadığı dönemleri gördük. Başörtüsü yasağının olduğu günleri gördük ama Allah'a hamdolsun 'kara günler' diye adlandıracağımız o günler geride kaldı. İnşallah bir daha o günleri yaşamayız. Bugünlere gelmemizde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Biz imam hatip liselerinin eğitimde fırsat eşitliği ile yarışmasını istiyoruz. Biz isteyen ailelerin çocuğunu ister imam hatip lisesine ister başka bir liseye gönderme hakkının elinden alınmasına karşı çıktık. Bugün eğitimde fırsat eşitliği sağlandı ve bundan taviz verilmeyecektir."
Prof. Dr. Hayrettin Karaman'ın kısa bir sohbet gerçekleştirdiği iftar programına bazı AK Partili milletvekilleri, iş adamları ve mezunlar katıldı.
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