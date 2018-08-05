HABER

60 günde 1354 kişiyi boğulmaktan kurtardılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 18:24 | Son Güncelleme

SAKARYA'daki sahillerde görev yapan cankurtaranlar, 60 günde 1354 kişinin hayatını boğulmak üzereyken kurtardı.  Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğü’ne bağlı cankurtaranlar, Karadeniz sahillerinde boğulmaların önüne geçebilmek için büyük mücadele veriyor.

60 günde 1354 kişiyi boğulmaktan kurtardılar

Aziz GÜVENER/KARASU (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'daki sahillerde görev yapan cankurtaranlar, 60 günde 1354 kişinin hayatını boğulmak üzereyken kurtardı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğü’ne bağlı cankurtaranlar, Karadeniz sahillerinde boğulmaların önüne geçebilmek için büyük mücadele veriyor. Sakarya'nın Karasu ve Kocaali ilçelerindeki sahillerde 53 cankurtaran, bu sezon 2 zodyak bot, 7 jet ski ve 30 cankurtaran kulesi ile 60 günde 1354 kişiyi boğulmaktan kurtarıldı.
Sakarya sahillerinin, Karadeniz’in en tehlikeli sahilleri ve akıntı bölgesi olduğunu belirten Cankurtaran Merkezi Grup Amiri Şaban Küçükosman, şunları söyledi:
"Tüm arkadaşlarımız ve ekipmanlarımız ile boğulma vakalarına karşı her zaman görevimizin başındayız. 4 Haziran Pazartesi gününden itibaren boğulma tehlikesi geçiren 1354 vatandaşımıza müdahale ettik. 41 vatandaşımıza Kaynarca’da, 1182 vatandaşımızı Karasu’da, 131 vatandaşımıza ise Kocaali sahillerimizde müdahale ettik. 131 vatandaşımızı hastaneye sevkini gerçekleştirirken, 1174 kişinin ise ayakta tedavilerini yaptık. Hamdolsun, şimdiye kadar hayatını kaybeden vatandaşımız olmadı. Kötü senaryoların yaşanmaması için vatandaşlarımızdan uyarı tabelalarına dikkat etmeleri ve cankurtaran ekiplerimizin olmadığı kıyı şeritlerinde denize girmemeleri noktasından hassasiyet bekliyoruz."

FOTOĞRAFLI

60 günde 1354 kişiyi boğulmaktan kurtardılar60 günde 1354 kişiyi boğulmaktan kurtardılar60 günde 1354 kişiyi boğulmaktan kurtardılar60 günde 1354 kişiyi boğulmaktan kurtardılar

PARTNERSenden başka kim yarı çıplak mutfağa girer ki!Senden başka kim yarı çıplak mutfağa girer ki!
Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...
Sendika ve STK'lardan Büyük Postane önünde 'Dilek Dayar' protestosuSendika ve STK'lardan Büyük Postane önünde 'Dilek Dayar' protestosu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kandilli'den korkutan uyarı! Yarım asırdır böylesi görülmedi

Kandilli'den korkutan uyarı! Yarım asırdır böylesi görülmedi

Bu fotoğraf Türkiye'den! 'Flamingo cenneti'nde alarm zilleri çalıyor!

Bu fotoğraf Türkiye'den! 'Flamingo cenneti'nde alarm zilleri çalıyor!

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Seçkin Özdemir'den Demet Özdemir'e destek!

Seçkin Özdemir'den Demet Özdemir'e destek!

Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

İlginizi Çekebilir

Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...

Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...

Muharrem İnce: Büyük bir krizle karşı karşıyayız

Muharrem İnce: Büyük bir krizle karşı karşıyayız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...

Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...

Adana'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Adana'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde dikkat çeken önlem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde dikkat çeken önlem

Erzurum'da PKK'lı teröristlerle sıcak temas: 1 asker yaralı

Erzurum'da PKK'lı teröristlerle sıcak temas: 1 asker yaralı

Malatya'da sansar, markette üzüm yerken görüntülendi

Malatya'da sansar, markette üzüm yerken görüntülendi

Adnan Oktar'ın 30 yıl önceki doktoru bilinmeyenleri anlatttı! Bakırköy Akıl Hastalıkları Hastanesi...

Adnan Oktar'ın 30 yıl önceki doktoru bilinmeyenleri anlatttı! Bakırköy Akıl Hastalıkları Hastanesi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.