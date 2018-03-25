60 yıldır mesleğini yaşatmaya alışıyor

Kütahya’da 72 yaşındaki Mehmet Ersulak, 60 yıl önce başladığı ayakkabı imalatı ve tamirciliği mesleğini hala devam ettiriyor.

Paşamsultan Mahallesi Kavaflar Çarşısı Melekgirmez Sokak’ta ayakkabıcılık yapan Mehmet Ersulak, ayakkabıcılık mesleğini 4 metrekareli tarihi 100 yıllık bir dükkanda ilk günkü heyecan ile yapmaya devam ediyor.

Çalıştığı Kavaflar Çarşı’nın bir zamanlar ayakkabıcılığın merkezi olduğunu ve Manisa, Bursa, Eskişehir hatta Kars’a kadar ayakkabı gönderdiğini söyleyen Metmet Ersulak, “Benim mesleğim usta mesleği; Ben 1960 yılında bu çarşıya geldim. Burası Kütahya’nın ayakkabı üretim merkezi idi. Her hafta cumartesi günü burada sandık kurulur, ilçe ve çevre illere hatta Kars’a kadar ayakkabı gönderilirdi. Bir zaman sonra kalfa olduk. Daha sonra ustam 1968 yılında dükkanı kapattı ve kendi eli ile beni başka bir ustanın yanına koydu ‘Bu buradan askere gidecek’ dedi ve bende o dükkandan askere gittim. Allah bana bu mesleği öğretenlerden razı olsun, çok dayak yedim ama ben koluma bileziği taktım. Şimdi merde namerede muhtaç olmadan kendi kutum içinde yaşayıp gidiyorum” dedi.

Şimdi dükkanınında bulunduğu Kavaflar Çarşısında yıllar önce ayakkabı üretilip aşağı takvacılarda satıldığını söyleyen Mehmet Ersulak,“O günleri bende arıyorum ama, önceden tellallarımız vardı kollarına takarlar ve aşağı da takvacılar da iki alıcı arasında mezat yaparlardı. “ 1 dalya 5 bin, 1 dalya 3 bin 500’ gibi pazarlık yaparlardı. Şimdi yetişen nesil el sanatlarına meyil vermiyor. Ben kendim bir daha bu esnaflığı heves ederim meslek öğrenir üretime geçerim” ifadelerini kullandı.

Ersulak, gelişen teknoloji ile birlikte son yıllarda ayakkabı imalatı mesleğinin sona erdiğini, şimdilerde ise imalat yerine tamircilik mesleğini icra ettiğini sözlerine ekledi.