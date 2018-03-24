60 yıllık çürümüş borular sergileniyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in merkezindeki ana caddelere 60 yıl önce döşenen ve kısa süre önce yenilenen çürümeye yüz tutmuş asbestli içme suyu boruları, kent meydanında sergileniyor.
Kırşehir Belediyesinin Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün katkılarıyla tamamladığı Ana İshale Hattı ve İçme Suyu Projesi ile kente 49 kilometrelik ishale hattı döşendi.
Hat yenileme çalışmaları kapsamında Terme ve Ankara caddelerinden çıkarılan yaklaşık 60 yıllık eski asbestli borular, projenin önemine dikkati çekmek amacıyla Cacabey Meydanı'na getirilerek, burada kurulan stantlarda vatandaşlara sergileniyor. Vatandaşlar, kırık, küflü ve paslı boruları dikkatle inceliyor.
Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, sergi alanındaki incelemesinin ardından, DSİ ile yapılan ortak çalışma sonucunda Kırşehir'in merkezindeki eski boruların değiştirildiğini, yeni içme suyu kuyularıyla da şehrin gelecekteki su ihtiyacının karşılanabilir hale getirildiğini söyledi.
Döşenen 49 kilometrelik ishale hattı ile Özbağ beldesinden su getirildiğini ve yeni modern depoların yapıldığını dile getiren Bahçeci, eski asbestli boruların su basıncını karşılayamaması nedeniyle adeta "saatli bomba" olduğunu vurguladı.
Merkezdeki eski boruların tamamının değiştirildiğini anlatan Yaşar Bahçeci, "İçme suyu şebekemizde asbestli borular vardı. Asbest boruların dünyada artık kullanılması yasak. Kanserojen madde içeren borular. Kırşehirimiz 50-60 yıldır o zamanki teknoloji o olduğu için asbest borulardan yıllardır su temin etti. Su depolarımızı siz görmüyordunuz, hepsi çok kötü durumdaydı. Depolarımızın içindeki vanalardan, borulardan pas akıyordu resmen. Tam 12 milyon avro yatırım yaptık. 177 bin metre şehir içerisindeki asbest boruları yeniledik. 3 tane yeni su deposu yaptık. 7 tane eski su depomuzu revize ettik. 4 bin tane abone bağlantımızı komple yeniledik." dedi.
Bahçeci, şöyle devam etti:
"Kırşehirliler çok iyi bilirler, ana ishale hattımız Ankara-Kayseri yolunun tam altından geçiyordu. Saatli bomba gibi, bir patlasa tırı bile havaya uçurur. Çünkü çok ciddi bir basınca sahip su. Hatlarımız çürümüş durumdaydı. İhtiyacımız olan suyun tam 2 katı su almak zorundayız. Borular çürüdüğü için sürekli su kaçıyordu. Hem suyumuz az, hem ihtiyacın 2 katı suyu borularımız çürüdüğü için heba ediyorduk."
Bu yıl ihale ile 2 arıtma tesisi yapacaklarına da işaret eden Yaşar Bahçeci, "Kırşehir'in suyu, coğrafi yapısından dolayı kireçli. Yapacağımız arıtma tesisi ile suyumuzu Kırşehir'e kireçten arındırılmış şekilde vermiş olacağız." diye konuştu.
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