60 yıllık çürümüş borular sergileniyor

Merkezdeki eski boruların tamamının değiştirildiğini anlatan Yaşar Bahçeci, "İçme suyu şebekemizde asbestli borular vardı. Asbest boruların dünyada artık kullanılması yasak. Kanserojen madde içeren borular. Kırşehirimiz 50-60 yıldır o zamanki teknoloji o olduğu için asbest borulardan yıllardır su temin etti. Su depolarımızı siz görmüyordunuz, hepsi çok kötü durumdaydı. Depolarımızın içindeki vanalardan, borulardan pas akıyordu resmen. Tam 12 milyon avro yatırım yaptık. 177 bin metre şehir içerisindeki asbest boruları yeniledik. 3 tane yeni su deposu yaptık. 7 tane eski su depomuzu revize ettik. 4 bin tane abone bağlantımızı komple yeniledik." dedi.

Bahçeci, şöyle devam etti:

"Kırşehirliler çok iyi bilirler, ana ishale hattımız Ankara-Kayseri yolunun tam altından geçiyordu. Saatli bomba gibi, bir patlasa tırı bile havaya uçurur. Çünkü çok ciddi bir basınca sahip su. Hatlarımız çürümüş durumdaydı. İhtiyacımız olan suyun tam 2 katı su almak zorundayız. Borular çürüdüğü için sürekli su kaçıyordu. Hem suyumuz az, hem ihtiyacın 2 katı suyu borularımız çürüdüğü için heba ediyorduk."

Bu yıl ihale ile 2 arıtma tesisi yapacaklarına da işaret eden Yaşar Bahçeci, "Kırşehir'in suyu, coğrafi yapısından dolayı kireçli. Yapacağımız arıtma tesisi ile suyumuzu Kırşehir'e kireçten arındırılmış şekilde vermiş olacağız." diye konuştu.