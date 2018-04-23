600 öğrenciyle anlamlı mesaj

Kars’ta yaklaşık 600 ilköğretim okulu öğrencisi Mehmetçiğe destek amaçlı ‘Zeytin Dalı’ ve Ay yıldız’ figürü yaptı.
Kars Atatürk İlköğretim Okul Öğrencileri Okul Müdürü Alpaslan Çeçen, öğretmen ve öğrencileri, okul bahçesinde Mehmetçiğe moral ve motivasyon amaçlı ‘Zeytin Dalı’ ve Ay Yıldız’ figürü yaparak, Afrin’deki Mehmetçiğe selam gönderdi.
600 öğrencinin bir araya gelerek okul bahçesinde yaptığı anlamlı figür, havadan görüntülendi. Öğrencilerin ‘Zeytin Dalı’ ve ‘Ay Yıldız’ figürünü oluşturması Dronla an be an kaydedildi.
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