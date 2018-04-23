HABER

600 öğrenciyle anlamlı mesaj

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 12:18 | Son Güncelleme

Kars’ta yaklaşık 600 ilköğretim okulu öğrencisi Mehmetçiğe destek amaçlı ‘Zeytin Dalı’ ve Ay yıldız’ figürü yaptı.Kars Atatürk İlköğretim Okul Öğrencileri Okul Müdürü Alpaslan Çeçen, öğretmen ve öğrencileri, okul bahçesinde Mehmetçiğe moral ve motivasyon amaçlı ‘Zeytin Dalı’ ve Ay Yıldız’ figürü yaparak, Afrin’deki Mehmetçiğe selam gönderdi.600 öğrencinin bir araya gelerek okul bahçesinde yaptığı anlamlı figür, havadan görüntülendi.

600 öğrenciyle anlamlı mesaj

Kars’ta yaklaşık 600 ilköğretim okulu öğrencisi Mehmetçiğe destek amaçlı ‘Zeytin Dalı’ ve Ay yıldız’ figürü yaptı.
Kars Atatürk İlköğretim Okul Öğrencileri Okul Müdürü Alpaslan Çeçen, öğretmen ve öğrencileri, okul bahçesinde Mehmetçiğe moral ve motivasyon amaçlı ‘Zeytin Dalı’ ve Ay Yıldız’ figürü yaparak, Afrin’deki Mehmetçiğe selam gönderdi.
600 öğrencinin bir araya gelerek okul bahçesinde yaptığı anlamlı figür, havadan görüntülendi. Öğrencilerin ‘Zeytin Dalı’ ve ‘Ay Yıldız’ figürünü oluşturması Dronla an be an kaydedildi.

600 öğrenciyle anlamlı mesaj

600 öğrenciyle anlamlı mesaj

600 öğrenciyle anlamlı mesaj

600 öğrenciyle anlamlı mesaj

Erdoğan'ın esas rakibi kim olacak?Erdoğan'ın esas rakibi kim olacak?
Suudi Arabistan'dan flaş hamleSuudi Arabistan'dan flaş hamle
Abdullah Gül'ün zor kararı!Abdullah Gül'ün zor kararı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü anketçi Faruk Acar'dan 24 Haziran seçim sonuçlarına dair flaş açıklamalar

Ünlü anketçi Faruk Acar'dan 24 Haziran seçim sonuçlarına dair flaş açıklamalar

Otobüs durağında cinsel ilişkiye girdiler!

Otobüs durağında cinsel ilişkiye girdiler!

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın transferini açıkladı!

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın transferini açıkladı!

Acun Ilıcalı'dan ilginç Survivor itirafı: 'Benim için zor günler başlamıştı'

Acun Ilıcalı'dan ilginç Survivor itirafı: 'Benim için zor günler başlamıştı'

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yeni Şafak Yazarı Kaplan: Duvara toslamak üzereyiz!

Yeni Şafak Yazarı Kaplan: Duvara toslamak üzereyiz!

Taksim Meydanı'nda gergin 23 Nisan töreni! CHP'li Dursun Çiçek, Milli Eğitim Müdürü ile tartıştı

Taksim Meydanı'nda gergin 23 Nisan töreni! CHP'li Dursun Çiçek, Milli Eğitim Müdürü ile tartıştı

23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı 2018: Atatürk'ün tüm çocuklara armağanı!

23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı 2018: Atatürk'ün tüm çocuklara armağanı!

Meral Akşener: Artık gerilmeyeceğiz! Korkmayacağız

Meral Akşener: Artık gerilmeyeceğiz! Korkmayacağız

Atatürk'ün fotoğrafı Uşak ve Afyon arasında tartışma yarattı

Atatürk'ün fotoğrafı Uşak ve Afyon arasında tartışma yarattı

İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 42 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 42 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.