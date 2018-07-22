600 yıllık gelin alma ve düğün alayı geleneği sergilendi

Antalya'nın Akseki ilçesinde düzenlenen 24. Geleneksel Kervan Günü Festivali'nde develerle kervan oluşturuldu, 600 yıllık gelin alma ve düğün alayı gelenekleri canlandırıldı.
Akseki Ceceler Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Şalgam Çayırı Yaylası'nda düzenlenen festival, renkli görüntülere sahne oldu. Geleneksel kıyafetlerin giyildiği, yöresel türkülerin söylendiği festivalde, develerle kervan oluşturuldu, 600 yıllık gelin alma ve düğün gelenekleri sergilendi.
Gösterilerin ilgiyle izlendiği programda, davetlilere yöresel yemekler ikram edildi.
Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yaşayan Ceceler halkının Akseki'ye gelerek 600 yıllık geleneklerini ve kültürlerini yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.
Akseki Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal da bir arada doğup, ekmeklerini kazanmak için çeşitli illere göç eden Ceceler halkının geçmişe ışık tuttuğunu belirtti. Birlik ve beraberliğin bozulmaması temennisinde bulunan Uysal, "Derneklerimiz ile birlik ve beraberliğimizi her zaman yaşatacağız. Araçlarınızla 750-800 kilometre yol yaparak bu şenliğe katılıp gelenek ve göreneklerinizi yaşatmanız bu gücün en büyük göstergesidir." dedi.
Dernek Başkanı Osman Yüksel de festivalle, gelenek ve görenekleri yeni kuşaklara aktarmayı amaçladıklarını kaydetti. Aydın, İstanbul, Bursa, İzmir, Konya ve Antalya'dan yaklaşık 2 bin kişinin festivalde bir araya geldiğini dile getiren Yüksel, "Amacımız kültürel faaliyetlerimizi devam ettirmektir. 600 yıl önce atalarımız gelini at veya deve üzerinde getirirlermiş. Biz de o gelenekleri hatırlatmak istedik. Örf ve adetlerimizi yeni nesillere ve gençlere aktarıyoruz. Şenliklerimizin daha yıllarca devam edeceğine inanıyorum." diye konuştu.
İstanbul'da yaşayan ve festival için Ceceler mahallesine gelen 85 yaşındaki Fatma Soydemir, festival nedeni ile akrabaları ile bir araya geldiklerini, eski gelenek ve göreneklerini yaşattıklarını belirtti.
Ayrıca festivalde, başarılı 55 öğrenci de bilgisayar, kitap ve kırtasiye malzemeleriyle ödüllendirildi.
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