600 yıllık Manisa Bezi Hacıhaliller’de de dokunacak

’Her zaman her yerde herkes için eğitim’ sloganıyla hareket eden Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi, Türk Kadınlar Konseyi Manisa Şubesi işbirliğiyle Hacıhaliller Mahallesi’ndeki kadınların talepleri doğrultusunda 600 yıllık bir geçmişi bulunan Manisa Bezi dokuma kursu açtı. Kursiyerlere İŞKUR tarafından da her gün için ücret verileceği öğrenildi.

Hacıhaliller Şehit Hikmet Onan ilk ve ortaokulunun bahçesinde bulunan kurs merkezi açılışına eski bakanlardan Türk Kadınlar Konseyi Genel Başkanı Işılay Saygın, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’in eşi Fatma Dilek Güvençer, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Sinan Aktaş, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sabahattin Yurt, Hacıhaliller Mahalle Muhtarı Şeref Ocaklıgil katıldı. 20 Eylül’e kadar devam edecek olan kursa 15 kadın kursiyer katıldı.

Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kanca, Dilşikar Mahallesi’nde ve Karaağaçlı Mahallesi’nin ardından Hacıhaliller Mahallesi’nde de Manisa Bezi Dokuma Kursu açtıklarını söyledi. Kursun, mahallede oturan vatandaşların talepleri doğrultusunda açıldığını ifade eden Kanca, kursa katılan kursiyerlere her gün için İŞKUR tarafından ücret verileceğini kaydetti. Kanca, bugüne kadar açılan 11 kursta toplam 133 kişiye sertifika verdiklerini belirtti.

600 yıllık tarihi Manisa Bezi’ne sahip çıktıklarını kaydeden Türk Kadınlar Konseyi Manisa Şube Başkanı Mübeccel Kafkaslı da kursun açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Türk Kadınlar Konseyi Genel Başkanı ve bir dönem Çevre ve Turizm Bakanlığı görevlerinde de bulunan Işılay Saygın, derneklerinin kamu yararına çalıştığını belirterek, Manisa şubesinin en başarılı iller arasında olduğunu dile getirdi. Kursta dokunacak bezlerin yapılmasından ziyade pazarlanmasının önemli olduğunu kaydeden Saygın, “Hem kadınlarımıza el harçlıklarının çıkması, hem de bunun pazarlanmasıyla ilgili Manisa’da 600 yıllık bu güzel eserin duyurulması bakımından, Manisa’nın tanıtılması açısından çok büyük önem taşımakta. Şehzadeler Belediye Başkanımıza verdiği büyük destekten dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca evden çıkarak kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan kadınlarımızı da tebrik ediyorum” diye konuştu.

Son zamanlarda kadınlara yönelik artan şiddete karşı toplumsal bir mesaj da veren Saygın, kanunların yüzde yüz yeterli olduğuna inandığını ama kanun uygulayıcılarının yetersiz olduğuna dikkat çekerek hakimlerin caydırıcı ve adaletli kararlar almasını temenni etti.

Yapılan konuşmaların ardından kursun açılmasına katkı sağlayanlara teşekkür plaketi takdim edildi.