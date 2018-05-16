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600 yıllık Uşak Ulu Cami ayağa kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 11:08 | Son Güncelleme

Uşak'ta 1400'lü yılların başında inşa edilen tarihi Ulu Cami'de, Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülen yenileme çalışmaları tamamlandı - Anadolu Selçuklu ve ilk dönem Osmanlı mimarisinin karakteristik özelliklerini yansıtan cami, 11 ayın sultanı Ramazan'da ibadete açıldı - Vakıflar Kütahya Bölge Müdürü Ahmet Aydın: - "Temelin büyük bölümü açılarak yenilendi, su almasın diye önlem alındı. Statik olarak cami, bütün olarak güçlendirildi. Tüm camları değiştirildi, minaresi aynı şekilde güçlendirildi, yerden ısıtma yapıldı"

SONER KILINÇ - Uşak'ta 1400'lü yılların başında inşa edilen tarihi Ulu Cami, Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülen ve iki yıl süren yenileme çalışmalarıyla aslına uygun restore edilerek ayağa kaldırıldı.

Anadolu Selçuklu ve ilk dönem Osmanlı mimarisinin karakteristik özelliklerini yansıtan cami, 11 ayın sultanı Ramazan'da ibadete açıldı.

Vakıflar Kütahya Bölge Müdürü Ahmet Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent merkezindeki caminin, iki yıl süren titiz bir çalışma sonucu restore edildiğini belirtti.

Caminin temeli ve duvarlarındaki boşlukların enjeksiyon yöntemi ile doldurulduğunu ve kubbeyi tutan duvarların çelik bağlantılarla güçlendirildiğini aktaran Aydın, "Kubbedeki kurşun kaplama tamamen yenilendi ve cami, fiziki olarak dirençli hale getirildi. Restorasyon çalışmalarında azami özeni gösterdik. Cami moloz taşlarla yapılmış, temeli 4,5 metre aşağıda. Temelin büyük bölümü açılarak yenilendi, su almasın diye önlem alındı. Statik olarak cami, bütün olarak güçlendirildi. Tüm camları değiştirildi, minaresi aynı şekilde güçlendirildi, yerden ısıtma yapıldı." diye konuştu.

Tarihi bir camiyi onardıklarını, bu konuda maksimum koruma ile minimum değişiklik yaptıklarını ifade eden Aydın, caminin iç bölümünde 3 döneme ait kalem işleri bulunduğunu, bu kalem işlerinin tümünün açıldığını, kurul kararıyla bunların aslına uygun toprak boyalarla yenilendiğini kaydetti.

Aydın, "Camiye giren vatandaşlar üç dönem kalem işlerini de artık görecek. Mihrap, aynı şekilde aslına uygun olarak düzenlendi, mihrap ve giriş kapısı, yaprak altın varakla kaplandı. Cami, tam anlamıyla ayağa kaldırıldı diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Ahmet Aydın, yaklaşık 4 milyon lirayı bulan restorasyon çalışmalarının ardından, 600 yıllık geçmişe sahip caminin, ramazan ayında hizmete açıldığını sözlerine ekledi.

- Restoratör Gökçe: "Kalem çalışmaları 6 ay sürdü"

Caminin kalem işlerinde çalışan restoratör Canan Tastallı Gökçe ise 8 restoratörün 6 ay süreyle kalem işlerini yenilediğini söyledi.

Yenilenen kalem işleriyle caminin iç bölümünün daha görünür hale geldiğini aktaran Gökçe, kullanılan toprak boyaların, uzun ömürlü olduğunun altını çizdi.

- Belediye Başkanı Cahan: "Kentimiz için çok önemli"

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan ise Ulu Cami'nin kent için çok önemli olduğunu belirterek, çalışmaların tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ketteki tarihi ve kültürel değerlere önem verdiklerinin altını çizen Cahan, "Çalışmalar 2 yılı aştı ancak titiz çalışma yapıldı. Her aşamasını takip ettik. Cami kentimiz için çok önemli. Emeği geçen herkese hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum." dedi.

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